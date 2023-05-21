شاهد... حرس الثورة ينشر صور  رصد سفينة "بول هاميلتون" الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نشرت البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية صورا للسفينة الأمريكية "بول هاميلتون" التي عبرت اخيرا من مضيق هرمز.

وتظهر الصور التي نشرتها بحرية حرس الثورة، ان السفينة هاميلتون DDG60 الحربية قد مرت عبر مضيق هرمز مع سفينة دعم تسمى TAKE6 والسفينة التجارية ANVIL POINT.

يذكر انها كانت قد أفادت وكالة أسوشيتيد برس، الجمعة، 29 مايو، بمرور سفينة هاميلتون التابع للقوات البحرية الامريكية، بحضور كبار قادة القوات البحرية الأمريكية والفرنسية والبريطانية في منطقة غرب آسيا، عبر مضيق هرمز.

سفينة بول هاميلتون

سفينة TAKE6 التابعة للبحرية الأمريكية

السفينة التجارية ANVIL POINT

وكان قد أكد قائد المنطقة البحرية الأولى التابعة لحرس الثورة الاسلامية، يوم أمس السبت، رصد مسيرات وسفن الحرس الثوري، لسفينة "بول هاميلتون" التي تقل ثلاثة من كبار قادة القوات البحرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية.

وقال قائد المنطقة البحرية الأولى التابعة لحرس الثورة الاسلامية، الادميرال عباس غلام شاهي: "إن بحرية حرس الثورة تقوم وفق برنامجها المستمر بمراقبة ورصد حركة السفن في مضيق هرمز والخليج الفارسي على مدار الساعة.

وأضاف: "قامت طائرات حرس الثورة المسيرة الاستطلاعية وسفن الدوريات في لواء ذو الفقار التابع للمنطقة البحرية الأولى للحرس الثوري، مساء أمس (الجمعة 19 مايو)، برصد سفينة "بول هاميلتون" الأمريكية بدقة عند خروجها والتي كانت تقل ثلاثة من كبار قادة القوات البحرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية حسب زعمهم".

وتابع: "كان يتم في السابق رصد هذه السفينة عند دخولها مضيق هرمز من قبل زوارق الدوريات ومركز قيادة مضيق هرمز التابع لبحرية حرس الثورة، وكانت تخضغ لمراقبة ورصد كامل".

وأكد قائد المنطقة البحرية الأولى في حرس الثورة أن أي سفينة تدخل مضيق هرمز تخضع لرصد استخباراتي من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري ولا تبتعد للحظة عن دائرة الرصد والمراقبة.

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