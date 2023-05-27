ما هي مواصفات الطائرة المسيرة الإيرانية المضادة للغواصات ؟

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ انه أشار الأدميرال شهرام إيراني إلى الطائرة بدون طيار المضادة للغواصات التابعة للقوة البحرية الإيرانية، قائلا: "إن الطائرة المضادة للغواصات الموجودة تحت تصرف القوة البحرية، قادرة على تدمير غواصات العدو بمدى يزيد عن 1000 كيلومتر".

ورداً على سؤال حول نوع الأسلحة التي يمكن أن تحملها هذه الطائرة المضادة للغواصات، أوضح الأدميرال الإيراني: "إن طوربيد مارك 46 هو أحد الطوربيدات التي يمكن أن تحملها هذه الطائرة بدون طيار... بالطبع ، هذه الطائرة هي طائر متعدد الأغراض مع القدرة على حمل عدة أنواع من الطوربيدات".

وفي الختام، أشار قائد البحرية للجيش: "بالإضافة إلى الطوربيد المضاد للغواصات، يمكن لهذه الطائرة أن تحمل طوربيدًا مضادًا للسفن".

وكان الأدميرال الإيراني قد أعلن في تصريحات سابقة: "لقد دخلنا مجال الكشف عن الوحدات السطحية وتحت السطحية وتدمير الوحدات تحت السطحية بواسطة الطائرات بدون طيار".

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