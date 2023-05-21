أشبه بالمسرحية... تعليق اللواء باقري على مرور السفينة الأمريكية عبر مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على نشر مقطع فيديو يظهر فيه وجود قائد عسكري امريكي، وبريطاني وفرنسي يعبرون مضيق هرمز بسفينتهم، قائلا: "هذه الخطوة كانت بمثابة خطوة استعراضية لثلاثة أشخاص ركبوا سفينة وتحركوا في البحر ليظهروا مثلا أنهم مسؤولون عن أمن مضيق هرمز... هذا يشبه العرض والمسرحية".

وشدد اللواء باقري: "الحقيقة ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول جنوب الخليج الفارسي هي التي تتعاون وتتفاعل مع بعضها البعض لضمان أمن المنطقة ولديها قدرة عالية في هذا الإطار".

وأوضح: "اننا لسنا بحاجة إلى الأجانب لضمان أمن المنطقة، فإن أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عمان مسؤولية قادتنا في بحرية الجيش وبحرية حرس الثورة الاسلامية، ولا حاجة للأجانب ".

و أكد: "انه على هذه الأجانب أن يوضحوا بسبب أى مهمة ومسؤولية يتدخلون في شؤون منطقتنا على بعد آلاف الكيلومترات من بلادهم، بينما تعمل دول المنطقة معًا لضمان أمن المنطقة".

وأشار اللواء باقري إلى التدريبات المشتركة للحزام الأمني البحري لإيران والصين وروسيا في شمال المحيط الهندي، مبينا: "إن هذه التدريبات تجري كل عام ونقوم بتطويرها عامًا بعد عام، لنضيف عمليات جديدة بها وستستمر هذه التدريبات في شرق آسيا والمحيط الأطلسي".

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