القاهرة تدين تصرفات بن غفير الاستفزاية في المسجد الاقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن "مصر تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة".

وأضاف البيان أن مثل هذه التصرفات "الاستفزازية" تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسئولون الرسميون من حكمة ومسؤولية.

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم، باحة المسجد الأقصى، حيث أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة،

وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة.

وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في يناير/كانون الثاني الماضي، مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.

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