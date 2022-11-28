عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حشد لتنفيذ اقتحامات واسعة

وأفادت وكالة مهر للأنبا ء، ان حسب تصریح لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، اقتحمت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة اليوم الاثنين تحت حمایة مشددة من شرطة الاحتلال.

واوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية ان المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، إلى باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية وأدُّوا طقوسا تلمودية عنصرية في ساحات المسجد وباحاته، خصوصا في المنطقة الشرقية منه.

وتعهد المتطرف إيتمار بن غفير، المكلف بمنصب وزارة الأمن الداخلي، بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليا بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتغيير تعليمات فتح إطلاق النار بشأن الفلسطينيين. ويُشار إلى أن هناك خشية من المؤسسة الأمنية الصهيونية من احتمال أن يؤدي تعيين بن جبير في منصب وزارة "الأمن الداخلي" إلى تفجر الأوضاع بالمنطقة وخاصة في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

وتتواصل الدعوات المقدسية إلى تكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية. ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

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