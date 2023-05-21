طالبان الأفغانية: نلتزم بمزيد من التعاون مع إيران في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت وزارة الدفاع الوطني لحركة طالبان الأفغانية بيانا أكدت فيه أن الحكومة الأفغانية تريد دائما علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتلتزم بمزيد من التعاون معها في مختلف المجالات.

وعقب المتابعة الأخيرة من قبل كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بمسألة نهر هيرمند، أعلن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأفغانية عن لقاء مساعد رئيس أركان حكومة طالبان "مالي خان صديق" مع مساعد رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بهرام حسيني مطلق في كابول.

وقال مالي خان صديق في التقرير الرسمي لوزارة الدفاع الافغانية، مشیرا إلى التعاون والعلاقات الجيدة بين البلدين: إن حكومة أفغانستان أرادت دائمًا علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي ملتزمة يتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات.

كما جاء في هذا التقرير: أكد الجانبان على القضايا المتعلقة بالحدود وتعزيز التعاون المشترك وحل المشاكل من خلال الحوار.

ووقعت إيران وأفغانستان مذكرة تفاهم لتخصيص 26 متراً مكعباً في الثانية من المياه من نهر هيرمند إلى إيران منذ معاهدة 1972 ولا تزال هذه الاتفاقية سارية.

وفقًا لهذه المعاهدة ، تبلغ حصة إيران 26 مترًا مكعبًا في الثانية وتم تحديد سنة المياه العادية في هيرمند حوالي 6.5 مليار متر مكعب وتبلغ حصة ايران من مياه نهر هيرمند 820 مليون متر مكعب سنويًا.

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