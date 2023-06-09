اعلان لداعش في افغانستان يتحدى طالبان ويوعد بمزيد من الهجمات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هؤلاء المسؤولون الثلاثة هم قائد شرطة طالبان "عبدالحق" وقد قتل في 6 يونيو 2023 في منطقة فيض آباد في بدخشان، ونائب والي بدخشان "نثار احمد احمدي" وقد قتل في 25 ديسمبر 2022 في منطقة فيض آباد في بدخشان، ووالي بلخ "داود مزمل" وقد قتل في 9 مارس 2023 منطقة مزار في بلخ.

ووصف البيان جماعة طالبان بـ "المرتدة" مضيفا بأن طالبان تظن بأن كتائب انتحاريي داعش قد وضعوا حزمتهم الناسفة وقنابلهم واسلحتهم جانبا لكن الامر ليس كذلك ، حسبما جاء في البيان.

ويأتي هذا البيان وهذا الوعد بشن المزيد من الهجمات، رغم اعلان كبار مسؤولي طالبان بالحاق هزيمة نهائية بتنظيم داعش.

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