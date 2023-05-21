إصابة جندي صهيوني بجروح في عملية دهس قرب حوارة جنوب نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المصادر الصهيونية اشارت إلى أن الجندي اصيب في عملية دهس نفذها فلسطيني، وانسحب من المكان.

وأجبرت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد 21/5/2023، أصحاب المحال التجارية في حوارة جنوب نابلس بالضفة المحتلة على إغلاقها.

وقالت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت المحال التجارية وسط البلدة، وأغلقت الطرق الفرعية داخل البلدة، وسط انتشار مكثف في المنطقة.

وأفادت المصادر، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز في القرى المحيطة ببلدة حوارة وشددت من إجراءاتها على الحواجز المنتشرة على مداخل نابلس، بدعوى البحث عن منفذ عملية دعس لأحد الجنود.

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