نابلس تُشيع جثامين شهدائها وسط غضب عارم + صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جماهير غاضبة حملت أكفان الشهداء الثلاثة فتحي جهاد عبد السلام رزق (٣٠ عاماً)، الشهيد عبد الله يوسف محمد أبو حمدان (٢٤ عاماً)، الشهيد محمد بلال محمد زيتون (٣٢ عاماً)، وسط دعوات للانتقام .

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت مخيم بلاطة وحاصرت عدداً من المنازل وسط اشتباكات عنيفة للتصدي للاقتحام.

واعلن الهلال الأحمر في نابلس أن حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة 3 شهداء و 3 إصابات بالرصاص الحي و2 شظايا نتيجة تفجير المنازل واحدة لفتاة و2 شظايا تم تقديم العلاج الميداني لهم و 5 حالات إغماء داخل المنازل.

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