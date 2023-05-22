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٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١:٤٧ م

نابلس تُشيع جثامين شهدائها وسط غضب عارم + صور

نابلس تُشيع جثامين شهدائها وسط غضب عارم + صور

شيعت جماهير غفيرة من مدينة نابلس اليوم الاثنين جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا فجراً برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة ومحاصرة أحد المنازل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جماهير غاضبة حملت أكفان الشهداء الثلاثة فتحي جهاد عبد السلام رزق (٣٠ عاماً)، الشهيد عبد الله يوسف محمد أبو حمدان (٢٤ عاماً)، الشهيد محمد بلال محمد زيتون (٣٢ عاماً)، وسط دعوات للانتقام .

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت مخيم بلاطة وحاصرت عدداً من المنازل وسط اشتباكات عنيفة للتصدي للاقتحام.

واعلن الهلال الأحمر في نابلس أن حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة 3 شهداء و 3 إصابات بالرصاص الحي و2 شظايا نتيجة تفجير المنازل واحدة لفتاة و2 شظايا تم تقديم العلاج الميداني لهم و 5 حالات إغماء داخل المنازل.

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شهداء مخيم بلاطة فتحي جهاد عبد السلام رزق، وعبدالله يوسف محمد أبو حمدان، و محمد بلال محمد زيتون (4).jpeg

/انتهى/

رمز الخبر 1933432

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