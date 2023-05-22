كنعاني: اعتداءات الكيان الصهيوني على القدس الشريف لن تغير واقعها التاريخي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية تدنيس المسجد الأقصى من قبل عضو متطرف في الكيان الفصل العنصري الصهيوني.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: مثل هذه الأعمال الجريئة والاستفزازية هي جانب آخر للجرائم الواسعة والمستمرة لكيان الفصل العنصري الصهيوني ضد الأمة الفلسطينية والمقدسات الدينية والإسلامية لهذه الأرض، ويتطلب ذلك إجراءً فعال وفوري ورادع من العالم الإسلامي والمجتمع الإسلامي.

وأكد كنعاني: القدس الشريف ستبقى العاصمة الموحدة والأبدية لفلسطين، وهجمات المحتلين الصهاينة المتتالية على هذه المدينة ومقدساتها الإسلامية لن تغير واقعها وأوضاعها التاريخية.

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