كنعاني: الهجوم الإرهابي في سراوان يعتبر عمل مستهدف ضد مصالح إيران وباكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان ناصر كنعاني، بشدة الهجوم الإرهابي الوحشي على حدود "مرزه سر" بمنطقة سراوان، والذي أدى إلى استشهاد 6 من حرس الحدود الشجعان والمتحمسين لبلادنا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتقد أن هذا العمل الإرهابي الجبان لجأت إليه الجماعات الشريرة والإرهابية بعد حضور وفد باكستاني رفيع المستوى برئاسة السيد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان في مراسم افتتاح مشاريع الاسواق الحدودية المشتركة ونقل الكهرباء، عمل مستهدف ضد أمن ومصالح البلدين. أنهم لا يسمحون للحدود المشتركة أن تكون حدود صداقة وتعاون وحدود اقتصادية لشعبي البلدين.

وأضاف كنعاني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينما تدين هذا العمل الشرير، تتوقع من رجال الدولة الباكستانيين تنفيذ اتفاقيات البلدين لقمع الجماعات الإرهابية في أسرع وقت ممكن ومحاولة تحسين أمن الحدود المشتركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الهدف من هذه الجماعات الإرهابية هو بالتأكيد تعطيل أمن الحدود المشتركة وأمن الأشخاص الذين يعيشون على حدود البلدين، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما في الماضي تؤكد مرة أخرى على جهودها لتوسيع الأمن في المنطقة وتنمية التعاون.

وفي الختام، أعرب كنعاني عن تعازيه لأسر شهداء هذا الحادث الإرهابي سائلا الباري تعالى الصبر والسلوان .

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