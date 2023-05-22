کنعاني: نتوقع أن تتخذ جامعة الدول العربية خطوة إيجابية نحو توطيد السلام في المنطقة

مجلس الشورى الإيراني يؤكد على استيفاء حصة إيران من مياه نهر هيرمند

أعلن نائب أهالي تبريز في البرلمان الإيراني، أن نواب البرلمان وقّعوا بيانا أكدوا فيه على ضرورة استيفاء حصة إيران من مياه نهر هيرمند الحدودي مع أفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "محمدرضا ميرتاج الديني"، قال في تصريح له: " إن نواب مجلس الشورى الإسلامي، أكدوا من خلال توقيعهم على بيان، على استيفاء حصة إيران من مياه نهر هيرمند، مضيفاً: "العمل مازال مستمرا على جمع التواقيع في قبة البرلمان".

هذا وأكد البيان أن: حصة إيران من مياه نهر هيرمند، المشترك في جذور تاريخ البلدين إيران وأفغانستان، هي حق دولي وإنساني، وهذا الحق يرتبط بشكل مباشر بحياة ومعيشة أهالي المنطقة وخاصة أهالي محافظة سيستان وبلوجستان الصبورين، وأن المطالبة به تعتبر رسالة عالمية، وستعود تبعات الجفاف في هذه المنطقة وبيئتها بشكل سلبي على المنطقة بأسرها، بما فيها أفغانستان، لذلك فإن منع استيفاء هذه الحصة هو انتهاك لحقوق الشعب الإيراني ويتعارض مع القوانين الدولية.

وأضاف البيان: نظرا للتاريخ والحضارة والثقافة المشتركة بين الشعبين الإيراني والأفغاني، اللذين وقفا جنبا إلى جنب على مر عصور التاريخ، وخاضا معا معاناة شحة المياه، ولكن أن يقوم حكام أفغانستان بسبب الضغوط الدولية أو لأي سبب كان، بتغيير مسار المياه نحو أراض سبخة، فهذا لا يتفق مع شأن الشعب الأفغاني، وخارج عن الأعراف الدولية والمعايير الإسلامية وحسن الجوار.

وحذر البيان من أنه إذا لم تصل المياه إلى منطقة سيستان وبلوجستان خلال الأشهر الثلاثة القادمة، فستقع كارثة إنسانية شرق إيران.

و نواب مجلس الشورى الإسلامي عن تأييدهم ودعمهم للمواقف الحقة والقاطعة للرئيس الإيراني وكذلك سائر الأجهزة التنفيذية.

ودعا نواب البرلمان الإيراني، حكام أفغانستان، الذين يعلمون أن إيران تؤوي الملايين من الأفغان المهاجرين كضيوف لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبدلا من استخدام خطاب غير مناسب، أن يبادروا إلى إطلاق الحصة المائية لإيران، ولا يسمحوا بالمساس بالعلاقات العريقة بين البلدين الشقيقين والجارين.

الرئيس الإيراني: الحكومة عازمة على استعادة حقوق الشعب الايراني

وخلال زيارة الرئيس الإيراني، يوم الخميس الماضي، الى مدينة جابهار، أكد أن الحكومة تسعى بكل جهودها لجلب المياه من بحر عمان إلى المناطق الشرقية من ايران، مشيراً إلى أن هذا المشروع يستغرق وقتاً.

وأشار آية الله السيد رئيسي، إلى انه "في المقابل فإن حق أهالي سيستان وبلوشستان في المياه من نهر هيرمند لا يمكن أن يخضع للزمن لأن نقل المياه عبر البحر مشروع طويل والجهات ذات الصلة ستعمل بدوافع وهمة اكبر لتقليل هذا الوقت".

وشدد الرئيس الإيراني على أن حق المياه من نهر هيرمند هو حق لأبناء منطقة سيستان وبلوشستان وهو ما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات، موجهّاً حديثه للحكام في افغانستان بالقول: "يجب ان لا يعتبر حكام افغانستان ان هذا الامر طبيعياً وأن يتعاطوا مع هذه المسألة على محمل الجد واننا نحذرهم من ضرورة إعطاء حقوق الناس في سيستان الباكستانية وفي سيستان وبلوشستان الايرانية من مياه نهر هيرمند في اسرع وقت".

طالبان الأفغانية: نلتزم بمزيد من التعاون مع إيران في مختلف المجالات

وأصدرت وزارة الدفاع الوطني لحركة طالبان الأفغانية، الأحد، بيانا أكدت فيه أن الحكومة الأفغانية تريد دائما علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتلتزم بمزيد من التعاون معها في مختلف المجالات.

وعقب المتابعة الأخيرة من قبل كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بمسألة نهر هيرمند، أعلن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأفغانية عن لقاء مساعد رئيس أركان حكومة طالبان "مالي خان صديق" مع مساعد رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بهرام حسيني مطلق في كابول.

وقال مالي خان صديق في التقرير الرسمي لوزارة الدفاع الافغانية، مشیرا إلى التعاون والعلاقات الجيدة بين البلدين: إن حكومة أفغانستان أرادت دائمًا علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي ملتزمة يتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات.

كما جاء في هذا التقرير: أكد الجانبان على القضايا المتعلقة بالحدود وتعزيز التعاون المشترك وحل المشاكل من خلال الحوار.

ووقعت إيران وأفغانستان مذكرة تفاهم لتخصيص 26 متراً مكعباً في الثانية من المياه من نهر هيرمند إلى إيران منذ معاهدة 1972 ولا تزال هذه الاتفاقية سارية.

ووفقًا لهذه المعاهدة، تبلغ حصة إيران 26 مترًا مكعبًا في الثانية وتم تحديد سنة المياه العادية في هيرمند حوالي 6.5 مليار متر مكعب وتبلغ حصة ايران من مياه نهر هيرمند 820 مليون متر مكعب سنويًا.

کنعاني: من المتوقع أن تتخذ جامعة الدول العربية خطوة إيجابية نحو توطيد السلام والاستقرار في المنطقة

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ان الاتهامات والادعاءات الكاذبة في بعض القرارات الصادرة عن قمة الجامعة العربية خطوة في اتجاه الماضي الفاشل من قبل جامعة الدول العربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ردا على الاتهامات والادعاءات الكاذبة في بعض القرارات الصادرة عن الاجتماع الـ 32 لقادة الجامعة العربية، مع الإعراب عن الأسف الشديد، أن الادعاءات سالفة الذكر تكون حركة في اتجاه الماضي الفاشل من قبل الجامعة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: كان من المتوقع أن تتخذ جامعة الدول العربية خطوة إيجابية وبناءة نحو توطيد السلام والاستقرار وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال تجنب بعض الادعاءات المتكررة والمملة في قراراتها.

وفي الوقت نفسه، رحب كنعاني بالنهج البناء الذي تتبعه بعض دول المنطقة لزيادة التعاون وإعطاء الأولوية للحوار والتفاهم المتبادل.

وفي إشارة إلى آراء بعض المشاركين في اجتماع جدة، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن أمله في أن تشهد المنطقة مقاربة جديدة تقوم على الصداقة وتعزيز التعاون بين دولها.

وشدد كنعاني على أن التعاون الجماعي بين دول المنطقة والبناء الداخلي والأمن هي المكونات الأساسية لتطوير نظام جديد في المنطقة، وقد اعتبرته الجمهورية الإسلامية الايرانية دائمًا ضرورة إقليمية.

وفي الختام، أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جميع تصرفات إيران تتماشى مع ممارسة السيادة على أراضيها، وأي ادعاء حول جزر ايران الثلاث مرفوض.

الأميرال إيراني: على الأعداء ان يعلموا أن إيران الإسلامية لن تُعزل أبدًا

قال قائد القوات البحرية الايرانية الادميرال شهرام إيراني إنه لا يمكن عزل إيران والإيرانيين: على الأعداء أن يعلموا أن إيران الإسلامية لن تُعزل أبدًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الادميرال ايراني خلال مراسم الترحيب الرسمي بالدورية البحرية الـ86 "اليوم نحن حاملوا أخبار مهمة لشعبنا العزيز."

وتابع: البحرية الإيرانية وسعت نفوذها الاستراتيجي بحضورها في البحر، وأبناء الأمة الإيرانية باستخدام المعرفة الحديثة وبهدف ضمان الأمن البحري اثبتوا أنه لا يمكن عزل إيران والإيرانيين.

وقال قائد سلاح البحرية: إن هذا الأسطول الذي يضم موظفين من 29 محافظة سافر حول العالم باقتداره النموذجي وبدعا الأمة النبيلة والاعتماد على الانجازات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

وأشار الادميرال إيراني إلى أن أبناء الأمة الإيرانية استطاعوا أن ينقلوا الثقافة الإيرانية الغنية للعالم ولا شك أن النظام الأحادي القطب انتهى وترى العالم حاليا النظام متعدد الأقطاب ، وقد حافظت الجمهورية الإسلامية على وجودها في هذا التغيير لنظام المتعدد الاقطاب وفازت بالورقة الذهبية لأول مرة في تاريخ إيران والعالم الإسلامي.

وشدد: على الأعداء أن يعلموا أن إيران الإسلامية لن تكون معزولة أبداً.

أشبه بالمسرحية... تعليق اللواء باقري على مرور السفينة الأمريكية عبر مضيق هرمز

اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء باقري، ان مرور قادة عسكرية امريكية وبريطانية وفرنسية بسفينتهم عبر مضيق هرمز كان أشبه بالمسرحية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على نشر مقطع فيديو يظهر فيه وجود قائد عسكري امريكي، وبريطاني وفرنسي يعبرون مضيق هرمز بسفينتهم، قائلا: "هذه الخطوة كانت بمثابة خطوة استعراضية لثلاثة أشخاص ركبوا سفينة وتحركوا في البحر ليظهروا مثلا أنهم مسؤولون عن أمن مضيق هرمز... هذا يشبه العرض والمسرحية".

وشدد اللواء باقري: "الحقيقة ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول جنوب الخليج الفارسي هي التي تتعاون وتتفاعل مع بعضها البعض لضمان أمن المنطقة ولديها قدرة عالية في هذا الإطار".

وأوضح: "اننا لسنا بحاجة إلى الأجانب لضمان أمن المنطقة، فإن أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عمان مسؤولية قادتنا في بحرية الجيش وبحرية حرس الثورة الاسلامية، ولا حاجة للأجانب ".

و أكد: "انه على هذه الأجانب أن يوضحوا بسبب أى مهمة ومسؤولية يتدخلون في شؤون منطقتنا على بعد آلاف الكيلومترات من بلادهم، بينما تعمل دول المنطقة معًا لضمان أمن المنطقة".

وأشار اللواء باقري إلى التدريبات المشتركة للحزام الأمني البحري لإيران والصين وروسيا في شمال المحيط الهندي، مبينا: "إن هذه التدريبات تجري كل عام ونقوم بتطويرها عامًا بعد عام، لنضيف عمليات جديدة بها وستستمر هذه التدريبات في شرق آسيا والمحيط الأطلسي".

قاليباف: لن يكون أى تنازل عن حق إيران في مياه هيرمند

شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمدباقر قاليباف، ان الجمهورية الإسلامية لن تتنازل عن حقها في مياه هيرمند.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي ان التنفيذ الكامل والدقيق للإتفاق حول مياه نهر هيرمند يضمن المصالح المشتركة لإيران وأفغانستان، مؤكدا انه لن يكون هناك أى تنازل بشأن هذه القضية الحيوية.

وقال محمد باقر قاليباف، خلال خطابه قبل انطلاق الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم (الأحد): "يجب عن أوكد ان الإتفاق حول مياه نهر هيرمند، يعد جزء من تاريخ الجوار الطويل بين ايران وافغانستان وشعبيهما وإن التنفيذ الكامل والدقيق لهذه الاتفاقية يعود بالنفع على البلدين ويضمن المصالح المتبادلة بالإضافة إلى حماية الوضع المناخي والجغرافي والشعبي لأجزاء كبيرة من غرب أفغانستان وشرق إيران".

وتابع رئيس البرلمان الإيراني: "ان هذه مسألة حيوية ولن يكون هناك أى تنازل، فلذلك أدعو السلطات الأفغانية ان تستجيب بشكل بناء للإرادة الإيجابية للجمهورية الإسلامية في هذا الصدد، وأن تمنع حدوث مشكلة خطيرة في العلاقات بين البلدين، نظرا لوجود احتياطيات الكافية من المياه في أفغانستان".

يذكر انه حذر الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي، يوم الخميس، خلال زيارته للمناطق الحدودية من محافظة سيستان وبلوشستان مع افغانستان سلطات هذا البلد من التمادي بحق إيران في مياه نهر هيرمند، قائلا: "أحذر حكام افغانستان بشكل جاد للغاية من مواصلة حرمان مواطنينا في المناطق الحدودية من حصتهم المائية وعدم اطلاق مياه نهر هيرمند .. احذرهم من تبعات هذا السلوك".

كنعاني: الهجوم الإرهابي في سراوان يعتبر عمل مستهدف ضد مصالح إيران وباكستان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إن الهجوم الإرهابي في سراوان بعد حضور وفد باكستاني رفيع المستوى مراسم افتتاح مشاريع الاسواق الحدودية المشتركة عمل مستهدف ضد مصالح إيران وباكستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان ناصر كنعاني، بشدة الهجوم الإرهابي الوحشي على حدود "مرزه سر" بمنطقة سراوان، والذي أدى إلى استشهاد 6 من حرس الحدود الشجعان والمتحمسين لبلادنا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتقد أن هذا العمل الإرهابي الجبان لجأت إليه الجماعات الشريرة والإرهابية بعد حضور وفد باكستاني رفيع المستوى برئاسة السيد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان في مراسم افتتاح مشاريع الاسواق الحدودية المشتركة ونقل الكهرباء، عمل مستهدف ضد أمن ومصالح البلدين. أنهم لا يسمحون للحدود المشتركة أن تكون حدود صداقة وتعاون وحدود اقتصادية لشعبي البلدين.

وأضاف كنعاني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينما تدين هذا العمل الشرير، تتوقع من رجال الدولة الباكستانيين تنفيذ اتفاقيات البلدين لقمع الجماعات الإرهابية في أسرع وقت ممكن ومحاولة تحسين أمن الحدود المشتركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الهدف من هذه الجماعات الإرهابية هو بالتأكيد تعطيل أمن الحدود المشتركة وأمن الأشخاص الذين يعيشون على حدود البلدين، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما في الماضي تؤكد مرة أخرى على جهودها لتوسيع الأمن في المنطقة وتنمية التعاون.

وفي الختام، أعرب كنعاني عن تعازيه لأسر شهداء هذا الحادث الإرهابي سائلا الباري تعالى الصبر والسلوان .

اللواء باقري: الإقتدار البحري هو أهم عامل لقوة بلادنا

اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، الإقتدار البحري، أهم عامل لقوة البلاد، مؤكد ان إيران لاينقصها أي من المؤشرات لقوة بحرية كبيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء محمد باقري، خلال مراسم استقبال الدورية البحرية الـ86 للجيش الإيراني الذي وصل ميناء "بندر عباس" عائدا من رحلة حول العالم:"انها قامت البحرية بمهمة عظيمة ومستحيلة وبعث بهذه المهمة الفخر والعزة للشب و البلاد".

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "لقد أظهرت حوادث مختلفة أنه لا سبيل إلى جعل البلاد فخورة إلا عبر القوة والفخر والشرف، ولقد اعطى الشعب، هذه القوة الشرعية لمناضلينا".

وتابع باقري: "ان مسار الإقتدار البحري هو أهم عامل لقوة بلادنا، ولا ينقص بلدنا أي شيء ليكون قوة بحرية كبيرة"، مضيفا: "اننا نتمع بسواحل طويلة ومناسبة، وتقنيات حديثة، وأسطول محلي، وأصحاب ثقافة بحرية، ومناضلون وقادة شجعان يدخلون البحر دون خوف من القوى العظمى".

واردف: "جولة الأسطول 86 في أعالي البحار كانت خطوة تاريخية وليست أمراً صغيراً وهناك دول كبرى لا تتجرأ على هذه الخطوة"، مؤكدا: "مهمات الجيش في المحيطات ستستمر مستقبلاً".

يذكر انها انطلقت مراسم استقبال الدورية البحرية الـ86 للجيش الإيراني في ميناء بندر عباس بحضور مسؤولين عسكريين بعد جولتها حول العالم، وشارك في هذه المراسم اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة واللواء سيد عبد الرحيم موسوي القائد العام للقوات المسلحة والأدميرال شهرام إيراني قائد القوات البحرية، العميد صباحي فرد قائد سلاح الدفاع الجوي والعميد حميد وحيدي قائد القوات الجوية والادميرال علي رضا تنكسيري قائد سلاح البحرية وناصر كنعاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومجموعة من المسؤولين العسكريين والوطنيين وأهالي البحارة المتواجدين في البعثة حول العالم.

وبعث قائد الثورة الاسلامية "آية الله السيد علي الخامنئي"، خطاب تهنئة لمناسبة العودة المظفرة للابطال في "الدورية البحرية 86"، التابعة للجيش الايراني، من رحلتها البحرية الكبرى الى ارض الوطن.

ودخلت المجموعة البحرية 86 المياه الاقليمية الايرانية قبالة ميناء جاسك، منذ يوم 17 ايار مايو الجاري، عائدة من مهمة بحرية طويلة ونوعية حول العالم، استغرقت 8 اشهر وبمسافة 65 الف كلم.

والمجموعة الـ 86 تضم المدمرة "دنا" ايرانية الصنع بامتياز، وحاملة المروحيات "مكران" الإيرانية الصنع.

كنعاني: رحلة المجموعة البحرية 86 عززت اقتدار الجمهورية الاسلامية على الصعيد الدولي

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، ان العمليات الناجحة المتمثلة في الابحار على مدار 360 درجة والتي انجزتها مجموعة القوة البحرية 86 التابعة للجيش، لم يسبق لها نظير في تاريخ ايران ولا شك عزّزت اكثر من اي وقت مضى، اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية في الصعيد الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه متحدث الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، صرح على هامش مراسم استقبال مجموعة القطع البحرية 86؛ ان الاقتدار البحري يشكل العناصر الاساسية للقوة في كل دولة، وعليه فإن الدول التي تتمتع بهذا الاقتدار تستطيع ان تاخذ بزمام المبادرة في الصعيد الدولي وبما يشمل العديد من المجالات الستراتيجية الدولية.

ومضى الى القول : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، تمكنت عبر الازدهار الذي حققته في تكنولوجيا البحار، ان تضيف صفحة ذهبية جديدة الى سجلها الحافل بالاقتدار.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان الرحلة البحرية التي انجزتها المجموعة 86 لم تكن اعتيادية، وقد جسدت مدى الاقتدار الذي تتمتع بها القوة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية، واثبتت بان الحظر الظالم واحادي الجانب الذي تفرضه امريكا على البلاد، قابل للكسر تماما.

ومضى الى القول : ان هذا الانجاز غرس الامل في قلوب الشعوب المستقلة بالعالم، واظهر للشعوب التواقة الى الاستقلال والتحرر من سيطرة القوى العالمية، انها تستطيع بفضل الارادة الوطنية من اجتياز السياسات القسرية لنظام الهيمنة.

وتابع كنعاني : ان هذه الرحلة قلّ نظيرها على الصعيد البحري، وهي مميزة ايضا لانها اثبتت بان الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة على مضاهاة تلك الدول القليلة جدا على مستوى العالم التي تمتلك امكانية القيام بمثل هذه العلميات الضخمة.

وختم متحدث الخارجية، الى القول : هناك مدمرة ايرانية الصنع بامتياز، التي شاركت في هذه العمليات وهو امر في غاية الاهمية.

وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظرائه الفنزويلي والدنماركي

أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اتصالات هاتفية منفصلة، مع وزير الخارجية الدنماركي والفنزويلي، ناقش خلالها العلاقات الثنائية وسُبُل تعزيزها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيرانية، ناقش مع وزير خارجية الدنمارك، آخر تطورات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وفي اتصال هاتفي مساء الأحد، اعتبر وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، العلاقات التاريخية بين أيران والدنمارك رصيدا كبيرا لكلا الجانبين، وأكد على ضرورة مواجهة التحديات القائمة وتطوير العلاقات بينهما.

من جانبه أعلن وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن مرة أخرى معارضته الشديدة لإهانة القرآن الكريم وأدان مثل هذه الأعمال.

واتفق الطرفان في هذا الاتصال على إنشاء آلية لتعزيز المشاورات القنصلية بين البلدين.

وفي سياق متصل تباحث وزيرا خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وفنزويلا حول المزيد من تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأجرى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان محادثة هاتفية مساء الاحد مع نظيره الفنزويلي إيفان خيل بشأن آخر التطورات في العلاقات الثنائية المتنامية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الطرفان في هذه المحادثة عن أملهما في أن يتخذ البلدان خطوات جادة وبناءة لتوسيع وتقوية التعاون وزيادة الاتصالات مع الجهود المنسقة بين البلدين.

وكان تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين أحد الموضوعات التي طرحت في هذه المحادثة.

كاراكاس تعلن استعدادها للتعاون مع منظمة الوثائق الوطنية الإيرانية

أكد وزير الثقافة الفنزويلي، في تصريح له خلال لقائه برئيس منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية "علي رضا مختاربور"، على استعداد بلاده لإبرام مذكرة تعاون مع المنظمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الثقافة الفنزويلي "ارنستو ويلغاس بولجاك" و سفير جمهورية فنزويلا لدى "إيران سيلفا أبونتي" و الوفد المرافق له، التقوا اليوم الأحد 21/ مايو برئيس منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية علي رضا مختاربور وتباحثوا حول القاضايا الثقافية أثناء زيارة المكتبة الوطنية.

وشدد وزير الثقافة الفنزويلي وهو يعرب عن ارتياحه واستغرابه لزيارة المكتبة الوطنية،على أهمية دور مجموعات الوثائق والمكتبة الوطنية في البلدين وقال: تسعى الإمبريالية العالمية إلى تدمير الذاكرة التاريخية للأمم ولهذا السبب فإن مهمة تنظيم الوثائق والمكتبات الوطنية في كل بلد مهمة للغاية.

وأعلن المسؤول الفنزويلي، عن استعداد بلاده لإبرام مذكرة تعاون مع منظمة الوثائق الوطنية الإيرانية.

ولفت مختاربور في هذا الاجتماع الى السجل التاريخي وعمر الوثائق والمكتبة الوطنية و قال: "ان الشعبين لديهما ثقافة وحضارة غنية"و على الرغم من العلاقات الواسعة في مجالات الصناعة والتجارة ، إلا أن هناك طاقات كبيرة لتعاون البلدين في المجال الثقافي.

وأضاف: إن المنظمة الوثائق الوطنية الإيرانية على استعداد لإقامة تعاون مشترك مع دار المحفوظات والمكتبة الوطنية الفنزويلية من خلال إبرام مذكرة تعاون بشأن نقل الخبرات في مجال الوثائق والمكتبات.

ايران تنتج 95٪ من لقاحات الماشية داخل البلاد

أكد المدير العام لمكتب الأدوية والعلاج بمنظمة الطب البيطري في ايران ان حوالي 95٪ من لقاحات الماشية يتم إنتاجها محليًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المدير العام لمكتب الأدوية والعلاج بمنظمة الطب البيطري في ايران سعيد حسيني على هامش زيارة لوحدة إنتاج الدواء في مدينة دليجان بمحافظة مركزي (وسط ايران) اليوم الاحد: هناك 250 وحدة إنتاج نشطة في مجال الأدوية واللقاحات ومضافات الأعلاف في البلاد ، منها 11 وحدة في مجال إنتاج لقاحات الماشية والدواجن.

وأوضح أن حوالي 95٪ من لقاحات الماشية تنتج في البلاد، مضيفا: لكن 30٪ فقط من اللقاحات المستخدمة للدواجن محلية و 70٪ مستوردة.

وتابع المدير العام لمكتب الأدوية والعلاج بمنظمة الطب البيطرية: نحاول أن نصبح مكتفين ذاتياً في هذا القطاع بالخطط الموضوعة وبدعم من منتج لقاح الدواجن هذا العام ونصبح مصدراً من خلال الاستمرار في عملية الإنتاج.

واضاف حسيني: هناك أربعة آلاف مركز عيادة في مجال التشخيص والعلاج في البلاد، كما توفر 2400 وحدة صيدلية و 1500 وحدة تلقيح خدمات صحية وطبية لمربي الماشية في القطاع الخاص.

وتابع قائلا : إن عدد المستحضرات الصيدلانية المنتجة في البلاد يبلغ 1،860 منتجاً منها 559 نوعاً من الأدوية.

واشار المدير العام لمكتب الأدوية والعلاج بمنظمة الطب البيطري الى وحدة إنتاج الدواء في دليجان، وقال: إن هذه الوحدة الإنتاجية تلبي احتياجات البلاد في مجال الأدوية والمطهرات البيطرية وتصدر بعض المنتجات إلى دول أخرى.

من جانبه أوضح مدير عام الطب البيطري بمحافظة مركزي، فتاحي، أن هذه المحافظة تعتبر من المحافظات الرائدة في إنتاج الأدوية والمطهرات والسموم البيطرية، وقال: يتم إنتاج أكثر من 350 نوعا من الأدوية البيطرية في 26 مصنعا لانتاج الأدوية والسموم والمطهرات في المحافظة.

لاعبتان ایرانیتان تنسحبان من منافسات الجوجوتسو الدولية رفضاً لمقابلة لاعبة صهيونية

رفضت اللاعبتان الايرانيتان"خدیجه رضایی" و"بهاره امیني"، المواجهة مع ممثلة الكيان الصهيوني في بطولة الجوجوتسو الدولية المقامة باستضافة جورجيا حاليا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حدث ذلك خلال منافسات فئة السيدات التي جرت امس السبت، في اطار الجدول الذي ضم اللاعبتين رضائي واميني الايرانيتين، وايضا ممثلة عن الاحتلال الصهيوني، ضمن هذه البطولة.

وبحسب المعلومات التي اكدها نائب رئيس هيئة الجوجوتسو، عضو لجنة التحكيم لهيئة الجوجوتسو الحرفية في ابوظبي "امير خوش بين"، ايضا، فقد كان بامكان اللاعبتين الايرانيتين ان تحرزا التألق في نهائي بطولة جورجيا، قبل ان تعلنا الانسحاب تجنبا لمواجهة اللاعبة الصهيونية، ودعما لقضية الشعب الفلسطيني المظلوم.

علما ان منافسات الجوجوتسو الدولية قائمة في جمهورية جورجيا، و3 فرق من ايران تشارك في هذه المنافسات.

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