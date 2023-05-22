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٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٢:٤٥ م

موقع عبري: ظاهرة مقلقة في الجيش الإسرائيلي

موقع عبري: ظاهرة مقلقة في الجيش الإسرائيلي

كشف "نوعم أمير" المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري، عن ظاهرة وصفها بـ"المقلقة" في جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "نوعم أمير" إن قيادة الجيش الإسرائيلي قلقة من ظاهرة تراجع نسبة المشاركين في أداء خدمة الاحتياط بالجيش.

وذكر أن 30% ممن طُلِب منهم أداء الخدمة العسكرية في جيش الاحتياط خلال العام الماضي، رفضوا المثول في قواعد الجيش. وأشار إلى أن ذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع الجاهزية العملياتية وعدم القدرة على التعامل في حال اندلاع مواجهة واسعة.

ولفت المراسل العسكري إلى أن تجنيد 100 ألف جندي يتطلب إصدار أوامر تجنيد لـ140 ألفا؛ كي يتم التعامل مع مشكلة رفض أداء الخدمة العسكرية، لاسيما وأن جيش الاحتياط يمر بمرحلة تراجع مستمر وتنامي شعور بعدم الانتماء للجيش.

المصدر: وكالة شهاب

رمز الخبر 1933430

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