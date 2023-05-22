المرشح التركي "أوغان" يعلن دعمه الرسمي لأردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم الاثنين، قال أوغان إن المعارضة التركية "لم تستطع أن تقنعنا ولم تتمكن من الحصول على أغلبية البرلمان"، مشددا على أن الرئيس الجديد يجب أن يكون في حالة توافق مع البرلمان.

وقال أوغان إن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لها أهمية بالغة، "لذا قمنا باستشارات موسعة مع المسؤولين في تحالف الأجداد".

وأوضح أن قرار دعم أردوغان كان بعد التشاور مع المسؤولين في حزبه، مشيرا إلى أنه عقد لقاءات مع مرشحي تحالف الجمهور وتحالف الشعب.

وأضاف المرشح الرئاسي لتحالف الأجداد أن موقفه هذا ينبع من سعيه للحفاظ على "المكاسب التي حققتها جمهوريتنا"، مؤكدا أنه لم يطلب أي مناصب "وما يهمنا هو المصالح التركية".

وفيما يتعلق بمسألة اللاجئين، قال السياسي القومي التركي إنه يجب ترحيل اللاجئين من تركيا، "لأن الأمر يتعلق بالأمن القومي لبلادنا"، وإنه يجب أن يكون هناك جدول زمني لترحيل اللاجئين إلى دولهم.

وأكد أوغان ضرورة أن تستمر مسيرة الصناعات الدفاعية الوطنية التركية.

وحصل أوغان -الذي انشقّ عن الحركة القومية، الحزب المتحالف مع معسكر الرئيس أردوغان- على 5.17% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية غير النهائية للجولة الأولى التي جرت في 14 مايو/أيار الجاري.

المصدر: الجزيرة

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