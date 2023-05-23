الرئيس الإيراني يصل إلى جاكرتا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، الذي سافر إلى هذا البلد بدعوة رسمية من رئيس إندونيسيا، إلى مطار جاكرتا الدولي صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي وكان في استقباله وزير التجارة ذولکیفلی حسن من اندونيسيا.

وسيتم استقبال رئيسي رسميًا من قبل رئيس إندونيسيا في القصر الرئاسي في غضون ساعات قليلة.

والاجتماع مع رئيس إندونيسيا وتوقيع وثائق تعاون ثنائية مهمة من قبل مسؤولي البلدين، وكذلك لقاء مع رئيس مجلس النواب والاجتماع والتحدث مع رجال الأعمال الإندونيسيين والإيرانيين جزء من خطط الرئيس في هذه الرحلة التي تستغرق يومين.

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