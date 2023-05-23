رئيس إندونيسيا يستقبل الرئيس الإيراني في قصر مرديكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو رسميًا حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، الذي سافر إلى إندونيسيا على رأس وفد اقتصادي وسياسي رفيع المستوى، في قصر مرديكا.

وفي مراسم الترحيب الرسمي، بعد التقاط صور تذكارية لرئيسي إيران وإندونيسيا، تم تقديم أعضاء الوفدين رفيعي المستوى من البلدين.

وفي وقت لاحق، قام رئيسا البلدين بزرع الشتلات في أراضي القصر الرئاسي الإندونيسي كعلامة على السلام والصداقة. مباشرة بعد مراسم استقبال الرئيس الإندونيسي للدكتور رئيسي، جرت محادثة خاصة بين رئيسي البلدين في قصر مرديكا.

واستكمالاً للمفاوضات الثنائية، تم عقد وفود رفيعة المستوى من البلدين. وبعد هذا الاجتماع، سيتم التوقيع على وثائق مهمة للتعاون الثنائي بين إيران وإندونيسيا من قبل المسؤولين للبلدين.

/انتهى/