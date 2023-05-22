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٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١١:٢٧ ص

جاكرتا تُزيِّن شوارعها لاستقبال الرئيس الإيراني

جاكرتا تُزيِّن شوارعها لاستقبال الرئيس الإيراني

يغادر الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي مساء اليوم طهران متوجها إلى جاكرتا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره الإندونيسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت آخر زيارة رسمية للرئيس إيراني إلى إندونيسيا قبل 17 عاما.

ويشار الى ان اندونيسيا شهدت نموا اقتصاديا سنويا بنسبة 5 ٪ خلال الاعوام العشر الاخيرة بشكل متتالي.

/انتهى/

رمز الخبر 1933428

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