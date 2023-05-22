جاكرتا تُزيِّن شوارعها لاستقبال الرئيس الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت آخر زيارة رسمية للرئيس إيراني إلى إندونيسيا قبل 17 عاما.

ويشار الى ان اندونيسيا شهدت نموا اقتصاديا سنويا بنسبة 5 ٪ خلال الاعوام العشر الاخيرة بشكل متتالي.

/انتهى/