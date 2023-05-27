لأول مرة.. الطاقة الشمسية تتجاوز النفط في استثمارات 2023

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في تقرير سنوي صادر عن الوكالة، أن "تقديراتها لاستثمارات الطاقة الشمسية خلال العام الجاري، ستتجاوز 380 مليار دولار، بواقع 1.05 مليار دولار يوميا".

يأتي هذا التقرير، بعد أيام من انتقادات وجهها أعضاء في أوبك إلى الوكالة، متهمين إياها بتقديم معلومات خاطئة أربكت سوق الطاقة العالمية.

والثلاثاء الفائت، قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في منتدى قطر الاقتصادي، إن وكالة الطاقة الدولية أثبتت أن لديها موهبة خاصة، هي "أن تكون مخطئة باستمرار".

وبحسب تقرير الوكالة، فإن "حجم الاستثمارات العالمية في مصادر الطاقة التقليدية بصدارة النفط، ستبلغ هذا العام مستوى 370 مليار دولار".

والشهر الماضي، طالب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص وكالة الطاقة الدولية بـ "توخي الحذر الشديد إزاء المزيد من محاولات تقويض الاستثمارات في صناعة النفط".

المصدر: الاناضول