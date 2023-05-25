قوات حرس الثورة الإسلامية تعلن عن احباط خلية إرهابية في جنوب شرق البلاد

أعلن مقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية عن تدمير خلية إرهابية ومقتل إرهابيين اثنين في جنوب شرق البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية أعلنت خلال بيان عن تدمير خلية إرهابية مسلحة كانت تنوي القيام بأعمال إرهابية وتخريبية في جنوب شرق البلاد.

واشارت العلاقات العامة في مقر القدس الى مقتل إرهابيين مسلحين واعتقال شخص واحد في هذه العملية وأعلنت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وأجهزة الاتصال من الإرهابيين.

قائد الثورة: قانون العمل الاستراتيجي أنقذ البلاد من الغموض حول القضية النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نواب مجلس الشورى الإسلامي، صباح اليوم، بقائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي، في حسينية الإمام الخميني، وذلك بعد الاجتماع السنوي لأعضاء المجلس، بمناسبة ذكرى بدء الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي في الثمانينيّات.

وأشار سماحة قائد الثورة الإسلامية في هذا اللقاء إلى ذكرى تحرير مدينة خرمشهر من سيطرة احتلال نظام البعث العراقي خلال الحرب المفروضة الذي يصادف اليوم، قائلا: "ان ملحمة تحرير "خرمشهر" الكبرى كانت بحق وصدق، إنجازًا عظيمًا ومعجزة... بعد فتح خرمشهر جاء بعض الرؤساء والوسطاء إلينا... جاء السيد سكوتوره، الذي كان شخصية مهمة في إفريقيا، وقال لي أن وضعكم اليوم يختلف عن الأمس بسبب تحرير خرمشهر... عظمة فتح خرمشهر تجذب الأنظار اليه، لكن أريد أن أقول ان الحادثة التي كانت اهم من تحرير خرمشهر، هي عملية البيت المقدس، التي أدت إلى فتح خرمشهر، بسبب تلك التضحيات، والمبادرات، والخرائط والخطط الحربية التي في رأيي، يجب تدريسها في الجامعات".

وتابع آية الله خامنئي : "انه منذ بداية تشكيل هذا المجلس، حسب المعلومات التي كانت لدى، كنت اعتقد ان هذا المجلس ثوري، والآن، بعد ثلاث سنوات، أكرر نفس الشيء"، مضيفا: "النظام كله هو الجسم وأركان النظام هي أعضاء هذ الجسم، وان لم تكتمل القوى الثلاثة والأجهزة(الحكومية) بعضهم البعض، فلن تكون فعالا بعد، فإذن يجب أن تكون وجهة النظر بينهم نظرة تعاونًيا وتآزرًيا".

وأضاف سماحة القائد، مخاطبا نواب البرلمان: "دخلتم البرلمان بفخر، وان شاءالله ستغادرونه بفخر... متابعة البرنامج السابع، وتحقيق شعار العام(كبح التضخم ونمو الإنتاج) واستكمال الخطط واللوايح نصف المكتملة، من مهام كبيرة امام النواب... العام الأخير من مسئوليتكم هو عام التعويض عن الثغرات والنواقص... ان هذا المجلس لقد تعرف على مشاكل البلاد، وبناءً على التعرف بالمشاكل، يقوم بسن القوانين، حيث ان الأشياء التي تم القيام بها، والقوانين التي تمت الموافقة عليها أو في طور المصادقة عليها الآن، تشير جميعها إلى الإلمام بمشاكل البلاد... الغرض من هذه القوانين هو مكافحة الفساد والقضاء على التمييز والقضاء على الاحتكار وتحسين بيئة الأعمال والقضايا الاقتصادية الأخرى".

وصرح سماحته: "ان بعض القوانين التي صادقتم عليها في البرلمان هي قوانين إستراتيجية للبلاد تستحق حقا الاحترام والثناء... قانون العمل الاستراتيجي أنقذ البلاد من الضبابية في القضية النووية، حيث حدد هذا القانون بوضوح ما يجب أن نفعله، وما زلنا نرى علاماته في العالم... أو قانون دعم الأسرة وشبابية المجتمع، هو من تلك القوانين الحيوية... القانون الذي تصادقون عليه، يختلف عما نقوله، حيث ما نقوله هو مثل النصيحة، ولكن القانون هو واجب النفاذ والإلزامي".

وأضاف قائد الثورة الإسلامية: "يجب أن يكون القانون واضحًا... لا ينبغي أن يكون بطريقة يتطلب التوضيح من البرلمان مرة أخرى وإلا سيكون هناك نقاش متكرر... يجب ان يعتمد القانون على الخبرة الشاملة وان يكون متقنا والقابل للتنفيذ، وان لايحتاج إلى التعديل المتكرر؛ بالطبع يجب تحديث القانون، ولا شك فيه، لكن تحديث القانون شيء، والتغييرات المتتالية، وتدوين الملاحظات، شيء آخر".

واعتبر آية الله خامنئي أن النظرة والمنهج الصحيح، هو ان يكون تقريبيا وتكامليا والنظرة إلى النظام ككل، مبينا: "نهج البرلمان والحكومة يجب أن يكون التعاون والتآزر بينهما؛ طبعا نحن نقول هذه التذكيرات للحكومة و جهاز القضاء ولكن الحكومة تتحمل عبء الاعمال التنفيذية وبالنظر الى حجم العمل الكبير والمطالب والتوقعات منها يجب مراعاة الحكومة".

وفي بداية هذا اللقاء، قدم رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمدباقر قاليباف، تقريرًا عن أداء مجلس النواب في الدورته الحالية، ووضع خارطة طريق لتحديد الأولويات في التشريع كأحد أهم الجوانب المميزة لهذا المجلس.

من بينها توقيع إحدى عشرة اتفاقية... ثمار زيارة الرئيس الإيراني لأندونيسيا

أكد الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، على سياسة إيران القائمة على التقارب والتعددية الاقتصادية والتعاون الشامل والمتوازن مع القوى الآسيوية الناشئة كالصين والهند وأندونيسيا، مشيراً في تصريحه، إلى وجهات النظر المشتركة بين طهران وجاكرتا، لدعم فلسطين وأفغانستان والشعوب المظلومة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وخلال حضور الرئيس الإيراني، في مطار مهرآباد بطهران، بعد عودته من زيارة له، استغرقت يومين إلى إندونيسيا، قال: إن علاقتنا مع الدول المختلفة تقوم على اساس العلاقات الإقليمية وحسن الجوار.

وأشار إلى أن اقتصادي طهران وجاكرتا مكملين لبعضهما البعض، وقال: إن الزيارة إلى الدولة الإسلامية الأكثر سكانا في العالم ، والتي تتمتع بمكانة خاصة ومتميزة في المنطقة وأيضًا في رابطة "آسيان" ، كانت لها أبعاد مختلفة.

وتابع السيد رئيسي: خلال هذه الزيارة، تم التوقيع على 11 وثيقة تعاون اقتصادية وتجارية وثقافية وطاقوية.

وأضاف الرئيس الإيراني: بدأت المفاوضات بمبادرة من المتخصصين الإيرانيين لاستخدام جهاز الجراحة الروبوتية، وكان من المقرر تجهيز 12 مستشفى إندونيسيًا بهذه المعدات التي يتم تصنيعها كلها من خلال العمل المعرفي والابتكارات الجديدة.

وقال السيد رئيسي: لقد خطت بلادنا خطوات جيدة في مجالات الطب والعلاج وحققت نجاحات كبيرة، وفي هذا الصدد ، أبرمنا عقودًا لمواصلة هذا التعاون بين البلدين.

وأضاف: "منذ أكثر من 17 عامًا ، كانت هناك مفاوضات بين إيران وإندونيسيا حول التعريفات التفضيلية، لكنها لم تتوصل إلى نتيجة. وانتهينا من هذا الموضوع خلال هذه الزيارة واتفقنا على تمهيد الطريق للتجارة بين البلدين والمنطقة، كما تم إبرام اتفاقيات في مجال الطاقة وفي قطاعات التكرير والبتروكيماويات للنفط والغاز.

وعن عمق العلاقات التاريخية والحضارية والثقافية بين البلدين، شدد الرئيس الإيراني على أنها عمية ولاتنفصم، مؤكداً على وجهات النظر المشتركة بين البلدين لدعم فلسطين وأفغانستان وشعب ميانمار.

وتابع السيد رئيسي: في الاجتماع المشترك الذي عقد مع كبار المسؤولين الإندونيسيين، رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين، تم التاكيد على ارادة البلدين في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية. ولقد اوعزت انا والرئيس الإندونيسي للوزراء المعنيين لبدء اجتماعات التعاون منذ يوم المحادثات.

وفي إشارة إلى لقائه مع النشطاء الاقتصاديين ورجال الأعمال والتجار، قال رئيس الجمهورية: حضر هذا الاجتماع أكثر من 150 رجل أعمال وتاجر من مختلف الشركات التجارية والاقتصادية ، حيث ناقشوا قضايا مثل الحواجز النقدية والمصرفية والحواجز الجمركية والترانزيت. وتقرر أن يقوم زملاؤنا بإزالة العقبات وتوفير الارضية للتعاون التجاري والاقتصادي بين جمهورية إيران الإسلامية وإندونيسيا.

وتقدم الرئيس الإيراني بالشكر والتقدير لإندونيسيا حكومةً وشعباً على حفاوة الترحيب بالوفد الإيراني ، وأضاف: "إن تعبير الشعب الاندونيسي عن الحب للشعب الايراني وقائد الثورة الإسلامية يظهر المكانة العميقة لإيران الإسلامية في قلوب الشعوب المسلمة في المنطقة."

وأضاف: آمل أن تؤدي هذه الزيارات إلى تحسين مستوى العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري ، الأمر الذي يعود بالفائدة بالتأكيد على الحكومتين والشعبين وشعوب المنطقة.

هذا وتم في وقت سابق توقيع وثائق ومذكرات تعاون بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وإندونيسيا ووقع مسؤولو البلدين 11 وثيقة تعاون،

اتفاقية التجارة التفضيلية، وإلغاء التأشيرات، والتبادلات الثقافية، والتعاون الإشرافي على إنتاج المستحضرات الصيدلانية، والتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون الثنائي في مجال النفط والغاز تعتبر من بين الوثائق التي تم توقيعها بين المسؤولين من كلا البلدين.

غريب آبادي يؤكد على ضرورة التعاون الدولي لمتابعة ومصادرة الأموال المتأتية من الجريمة

شدد مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية " كاظم غريب آبادي " على ضرورة التعاون الدولي لمتابعة ومصادرة الأموال المتأتية من الجريمة، وأكد التزام ايران الاسلامية بهذه الامور عبر تصديها لجرائم مثل تهريب الانسان والمهاجرين وغسيل الاموال والجرائم الخاصة بالفساد والفضاء الالكتروني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المسؤول في كلمته التي القاها أمام الاجتماع الـ 32 للجنة منع وقوع الجريمة الذي عقد في النمسا: ان تنظيم آلية حديثة لتحسين الاجراءات في مجال العدالة الجنائية ورفع مستوى التعاون الدولي الفاعل، انما يتحققان في حالة احترام الدول للمبادئ الاساسية لحقوق الانسان على الصعيد الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.

وأضاف قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تمتلك أطرا قانونية وقضائية وإدارية فعالة، أظهرت التزامها في مكافحة جميع أنواع الجرائم بشكل فعال، كما أدت جهودها إلى منع الأنشطة الإرهابية ومكافحتها بفعالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية أن عملية الاغتيالات ضد بعض الشعوب والحكومات لازالت تشكل تحديا وتهديدا رئيسيا للأسرة الدولية حصدت ارواح الكثيرين من الابرياء، وجلبت تبعات مدمرة على امن واقتصاد الدول تحت راية الادعاء بمكافحة الارهاب.

وتابع المسؤول الايراني قائلا: ان ايران الاسلامية قررت أداء دورها المصيري في مكافحة الجماعات الارهابية مثل القاعدة وداعش وجبهة النصرة من خلال تعاونها مع الدول التي تضررت بهذه الظاهرة المقيتة.

وانتقد " غريب آبادي " الصمت القاتل الذي تلتزمه الاسرة الدولية ازاء العمليات الوحشية التي تستهدف العلماء والمسؤولين الحكوميين الايرانيين خاصة الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي كان يقارع الارهاب في الخط الامامي لجبهة مكافحة الارهاب في المنطقة.

ارشادي: انتهاك القوانين الإنسانية الدولية يشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في المنطقة

صرحت سفيرة ومساعدة مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لد منظمة الأمم المتحدة زهراء ارشادي، إن الإجراءات القسرية الاحادية لها عواقب وخيمة، خاصة انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر على المدنيين والنساء والأطفال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت إرشادي في كلمتها يوم الثلاثاء في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والأمن الغذائي وحماية الخدمات الأساسية للمدنيين: وفقًا للقانون الدولي الإنساني، تلتزم جميع أطراف النزاع بضمان وصول المدنيين إلى السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية.

وأضافت: على الرغم من الالتزامات الواردة في القانون الدولي الإنساني، فإن تقرير الأمين العام الجديد (S / 2023/345) يؤكد على الآثار المستمرة والمدمرة للنزاعات المسلحة على الأمن الغذائي، مما يؤدي إلى استمرار الجوع في مناطق كثيرة. وتؤكد هذه الإحصاءات المقلقة على الحاجة الملحة لبذل جهود متضافرة للتصدي لتأثير النزاعات المسلحة على الأمن الغذائي وحماية السكان المدنيين.

وقالت: في الشرق الأوسط، استمر الإرهاب والاحتلال والأعمال الأحادية غير المشروعة ووجود القوات الأجنبية غير الشرعية في تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين.

وأوضحت إرشادي: في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يواصل الكيان الإسرائيلي أعماله القمعية والتوسعية والفصل العنصري، وينتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان للفلسطينيين. وأكد تقرير الأمم المتحدة أن العام الماضي شهد أكبر عدد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 2005.

وأكدت مساعدة مندوب إيران في الأمم المتحدة: إضافة إلى ذلك، فإن الوضع في غزة مقلق للغاية. أصبحت غزة عمليا أكبر سجن في العالم. يؤدي تدمير البنية التحتية الحيوية إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري، ووضع سكان غزة في حالة ضعف شديد.

وتابعت مندوبة إيران في اجتماع مجلس الأمن: في سوريا، كان لاستمرار العقوبات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك نهب الثروات الطبيعية السورية من قبل القوات الأجنبية غير الشرعية، أثر سلبي على الوضع الإنساني في سوريا وادت إلى اشتداد التحديات التي يواجهها الشعب السوري وقللت قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري.

وأوضحت: بالإضافة إلى ذلك، يواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه وهجماته الإرهابية على سيادة ووحدة أراضي سوريا بحصانة كاملة ودون أي تداعيات أو عواقب من المجتمع الدولي.

وصرحت مساعدة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدين بشدة هذه الجرائم الشنيعة التي تستهدف البنية التحتية المدنية وتنتهك القوانين الإنسانية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأضافت إرشادي: في أفغانستان، من أجل ضمان حصول شعب أفغانستان على المساعدات التي يحتاجها، يجب استمرار ارسال المساعدات الإنسانية بحيادية ودون قيد أو شرط. إن أي تسييس للمساعدات الإنسانية لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب أفغانستان. وبالمقابل، يجب إعادة الأصول المجمدة للشعب الأفغاني بالكامل ودون أي شروط.

وأكدت: من أجل حماية المدنيين بشكل فعال، من الضروري إعطاء الأولوية لإنهاء الصراع والتوصل إلى حل سياسي، بالإضافة إلى زيادة العمليات الإنسانية والدعم. تعتمد العمليات الإنسانية الفعالة لحماية المدنيين على التعاون الدولي والتمويل الكافي وفي الوقت المناسب والوصول إلى الموارد.

وأضافت: للأسف تطبيق الإجراءات القسرية الأحادية (العقوبات الأحادية) يحول دون تحقيق هذه العناصر. إن للتدابير القسرية الاحادية عواقب وخيمة، خاصة انعدام الأمن الغذائي، الذي يؤثر على المدنيين ولا سيما النساء والأطفال. كما تعرقل هذه الممارسات غير القانونية أنظمة الرعاية الصحية والمنظمات الإنسانية، وتحد من الوصول إلى المعدات الطبية وتمنع إيصال المساعدات.

وأكدت: من خلال إلغاء العقوبات الأحادية، يمكن للمجتمع الدولي أن يخلق بيئة تتيح استجابات إنسانية سريعة وفعالة وتضمن وصول المساعدات الحيوية إلى المحتاجين دون تأخير أو قيود غير ضرورية.

وأوضحت: يجب على جميع أطراف النزاعات المسلحة الالتزام التام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وكذلك احترام مبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية في تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الطبية.

اللواء سلامي: تراجع العدو عن الاراضي الاسلامية تحقق بفضل التضحيات والمقاومة

اعتبر القائد العام للحرس الثوري "اللواء حسين سلامي"، ان ذكرى تحرير خرمشهر (بمحافظة خوزستان – جنوب غربي البلاد) في 24 ايار 1982، مناسبة عظيمة في تاريخ جمهورية ايران الاسلامية؛ قائلا : ان تراجع الاعداء عن الاراضي الاسلامية اليوم، حدث بفضل التضحيات والمقاومة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه القائد العام للحرس الثوري "اللواء حسين سلامي" حضر اليوم الاربعاء، خلال الملتقى الثاني الكبير بعنوان "الابطال الكواسر" الذي عقد لدورته الثانية بمناسبة ذكرى تحرير خرمشهر؛ حضره جمع من قادة الدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة على ايران في عهد صدام البائد 1980-1988).

واستذكر القائد العام للحرس الثوري، تضحيات الشهداء الذين عرجوا في ملحمة تحرير خرمشهر البطولية، وايضا المصابين الذين ما زالوا يعانون من الاعاقات التي تعرضوا اليها في سبيل الدفاع عن حياض الوطن انذك.

واردف قائلا : ان احداث الحرب المفروضة لن تذهب ادراج النسيان ابدا.

ووجه اللواء سلامي خطابه الى القادة والمضحين من حقبة الدفاع المقدس بالقول : لقد صمدتم جنبا الى جنب ولي امر المسلمين، ولم تتركوا ساحة المعركة كما فعله بعض الجبناء؛ وقد سطّرتم الملاحم البطولية التي جعلت البلاد يتألق اليوم؛ مؤكدا على ان الاجيال ستواصل المضي على نهجكم بقلوب راسخة وخطوات حاسمة.

مستجدات كورونا في ايران... الصحة تسجل 71 اصابة و4 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 71 اصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، عن تسجيل 71 اصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 611 الفا و 444 شخصا، ومجموع الوفيات 146 ألفا و 249 حالة.

كما نوه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و 365 ألفا و 218 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و531 الفا و693 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

/انتهى/