لدينا اليد العليا على الأعداء/ الشعب لن ينسى تضحيات سنوات الدفاع المقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء "سلامي" أكد اليوم الخميس خلال ملتقى قادة الحرس الثوري الإيراني ان إبداعات سنوات الدفاع المقدس؛ الحرب العراقية المفروضة على ايران 1980-1988، لم تقتصر على تلك الفترة فحسب بل هي دائمة ومفيدة للمستقبل.

وتابع اللواء سلامي، إن الجهاد أجمل عمل صالح ولن ينسى أبدًا، مشيراً إلى ان الشعب الايراني لن ينسى ما قدم ابناء الشعب في فترة الدفاع المقدس من التضحيات.

وأكد القائد العام للحرس الثوري أن إيران الإسلامية اليوم تواجه مخاطر وتهديدات الأعداء ويبدو أن الأحداث والتطورات الأخيرة في أوروبا لم تُخرج إيران من ألاولوية، وقد لجأ العدو الى العقوبات الاقتصادية والترهيب العسكري والحرب النفسية والاستخباراتية ضد ايران إلا أن الحرس الثوري الإيراني وقف بحزم ضد مؤامرات الأعداء وحقدهم.

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