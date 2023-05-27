رئيسي: على أعضاء "أوبك" منع الدول الغربية من خلق الخلافات بينهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر السيد إبراهيم رئيسي، خلال استقباله الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيث، أن التفاعل البناء بين أعضاء هذه المنظمة عامل مهم في نجاح هذه المنظمة الدولية، مضيفا: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقامت تعاونا بناء مع هذه المنظمة دائما واننا نهدف إلى تعزيز وتحسين مستوى هذا التعاون".

وأوضح رئيس الجمهورية: "ان فلسفة تشكيل منظمة أوبك هي دعم حقوق الدول المنتجة للنفط ومنع التمييز ضدهم، مؤكدا: "آمل أن تتمكن منظمة أوبك في الفترة الجديدة، من السيطرة على الالتهابات وإحلال الهدوء في سوق النفط".

وتابع رئيسي: "ان بعض الدول الغربية تسعى إلى خلق الانقسامات والخلافات بين الدول الأعضاء في أوبك من أجل تأمين مصالحها، فإذن على الدول الأعضاء ان يمنعوا تحقيق هذه الأهداف، من خلال تعزيز تماسكهم".

كما أكد الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيث، في هذا اللقاء بدوره، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة أوبك، كان لها دائمًا تعاون مثمر وفعال وبناء مع هذه المنظمة وأعضائها، مضيفا: "ان إيران، سواء على مستوى الوزير أو على المستوى الفني، فقد عملت دائمًا في اتجاه تعزيز تماسك ووحدة أعضاء أوبك".

وأوضح الأمين العام لمنظمة أوبك أحدث التطورات في سوق النفط، قائلا: "نرجو ان نتمكن من إحلال الهدوء على السوق النفط، بتعزيز وحدة الرأي بين أعضاء أوبك والاستفادة من الدعم والتعاون البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

انه وصل الأمين العام لمنظمة اوبك إلى طهران مساء الأمس الجمعة ومن المقرر ان يقوم بمباحثات مع وزير النفط الإيراني، جواد اوجي لمناقشة أوضاع سوق النفط وتوقعات العرض والطلب وتبادل وجهات النظر حول الاجتماع القادم لأعضاء أوبك والاجتماع الوزاري لتحالف أوبك+.

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