أمين عام منظمة "أوبك" يصل طهران للقاء الرئيس الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الأمين العام لمنظمة أوبك إلى طهران يوم الجمعة، 26 مايو، بهدف اللقاء والتشاور مع رئيس الجمهورية ووزير النفط الإيراني.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم (السبت) هيثم الغيث بالسيد إبراهيم رئيسي ووزير النفط؛ حيث ستكون مناقشة أوضاع سوق النفط وتوقعات العرض والطلب وتبادل وجهات النظر حول الاجتماع القادم لأعضاء أوبك والاجتماع الوزاري لتحالف أوبك + من بين المحاور الرئيسية لهذا الاجتماع.

بدأ هيثم الغيص عمله بصفته الأمين العام الرابع والعشرين لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في 1 أغسطس 2022.

وفي الاجتماع الوزاري الخاص لهذه المنظمة، الذي عقد في 3 يناير 2022، توصل أعضاء أوبك إلى توافق حول اختيار الغيث ليكون الأمين العام الرابع والعشرين لهذه المنظمة.

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