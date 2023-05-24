السلطان هيثم بن طارق يزور إيران الأحد المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان صادر عن ديوان البلاط السُّلطاني اليوم: "تعزيزًا لروابط الصداقة بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، وتوطيدًا للعلاقات المُثمرة وحسن الجوار بينهما وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى السلطان هيثم بن طارق من فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيسِ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، سيقوم - بمشيئةِ اللهِ تعالى وتوفيقِه - عاهلُ البلاد بزيارة رسميّة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة لمدّة يومين ابتداءً من يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري لعام ٢٠٢٣م.

وبحسب البيان تأتي زيارة سلطان عمان إلى الجمهوريّة الاسلامية في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التّعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسُبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضرًا ومستقبلًا.

ويرافق جلالةَ السُّلطان خلال زيارته وفدٌ رسميٌّ رفيعُ المستوى يضم كلًّا من: شهاب بن طارق آل سعيد نائبِ رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع وخالد بن هلال البوسعيدي وزيرِ ديوان البلاط السُّلطاني والفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزيرِ المكتب السُّلطاني وبدر بن حمد البوسعيدي وزيرِ الخارجية وسُلطان بن سالم الحبسي وزيرِ المالية وحمد بن سعيد العوفي رئيسِ المكتب الخاص وعبد السّلام بن محمد المرشدي رئيسِ جهاز الاستثمار العُماني وقيس بن محمد اليوسف وزيرِ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمهندس سالم بن ناصر العوفي وزيرِ الطاقة والمعادن والفريق ركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيسِ أركان قوات السُّلطان المسلّحة والسفير المتجول الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي والسفــير إبراهيم بن أحمد المعينـــي سفيرِ سلطنـة عُمان المعتمـد لـدى الجمهورية الإسلامية الإيرانيـة.

المصدر: وكالة الأنباء العُمانية

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