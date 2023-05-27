الاستثمارات الصينية في ايران تنمو 150 بالمئة في 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعتبر المسؤول الصيني في اجتماع بغرفة تجارة وصناعة طهران اليوم السبت، أن استثمارات بلاده في ايران تتخطى متوسط استثماراتها في الدول الاخرى.

وأشار أن العقود المبرمة بين البلدين في عام 2022 بمجال انشاء المشاريع المشتركة تبلغ 10 أضعاف السنة السابقة 2021.

وأستطرد أن تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، تيسر باجماع وتفاهم المسؤولين السياسيين للبلدين، مؤكدا أن الشركات الصينية ترغب بدخول السوق الايرانية والتعاون مع نظيراتها، داعيا غرفة تجارة طهران لتقديم الشركات الايرانية المعتبرة لهذا الشأن.

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