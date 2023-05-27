  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٥:١٣ م

الاستثمارات الصينية في ايران تنمو 150 بالمئة في 2022

الاستثمارات الصينية في ايران تنمو 150 بالمئة في 2022

أكد الملحق الاقتصادي بالسفارة الصينية في طهران أن استثمارات بلاده في ايران نمت بنسبة 150 بالمئة في سنة 2022.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعتبر المسؤول الصيني في اجتماع بغرفة تجارة وصناعة طهران اليوم السبت، أن استثمارات بلاده في ايران تتخطى متوسط استثماراتها في الدول الاخرى.

وأشار أن العقود المبرمة بين البلدين في عام 2022 بمجال انشاء المشاريع المشتركة تبلغ 10 أضعاف السنة السابقة 2021.

وأستطرد أن تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، تيسر باجماع وتفاهم المسؤولين السياسيين للبلدين، مؤكدا أن الشركات الصينية ترغب بدخول السوق الايرانية والتعاون مع نظيراتها، داعيا غرفة تجارة طهران لتقديم الشركات الايرانية المعتبرة لهذا الشأن.

/انتهى/

رمز الخبر 1933583

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات