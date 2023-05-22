نمو التبادل التجاري بين إيران والصين الى اكثر من 5 مليارات دولار خلال 4 أشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت الجمارك الصينية عن نمو صادرات الصين إلى إيران بنسبة 46 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري الميلادي حيث تجاوزت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات دولار خلال هذه الفترة.

وأعلنت الجمارك الصينية أن التجارة بين إيران والصين في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نمت بنسبة 5بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 5 مليارات و 230 مليون دولار.

وكانت قيمة التبادلات التجارية بين إيران والصين خلال كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل) 2022 بلغت 5 مليارات و 20 مليون دولار.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 واجهت واردات الصين من إيران انخفاضًا بنسبة 39 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت مليار 520 مليون دولار و في نفس الفترة من العام الماضي كانت الصين قد استوردت سلعا من إيران بقيمة ملياري و 490 مليون دولار.

وعلى الرغم من انخفاض قيمة واردات الصين من إيران بنسبة 39 بالمائة في الأشهر الأربعة من عام 2023 والذي نتج بشكل كبير عن انخفاض أسعار النفط ، إلا أن صادرات الصين إلى إيران زادت بنسبة 46بالمائة خلال هذه الفترة وبلغت 3.71 مليار دولار.

وكانت قيمة صادرات الصين إلى إيران خلال كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل)2022 ، ملياري و 530 مليون دولار.

وبحسب هذا التقرير ، استوردت الصين في أبريل 2023، 386 مليون دولار من البضائع من إيران وصدرت بضائع بقيمة 797 مليون دولار إلى إيران.

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