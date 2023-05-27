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٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٥:٢٨ م

فوز لاعب إيراني ببطولة العين الإماراتية الفردية للشطرنج الخاطف

فوز لاعب إيراني ببطولة العين الإماراتية الفردية للشطرنج الخاطف

فاز اللاعب الإيراني، سيد محمد أمين طباطبائي، بلقب بطولة العين الإماراتية للشطرنج الخاطف للرجال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز سيد محمد أمين طباطبايي ببطولة العين الإماراتية الفردية للشطرنج الخاطف.

وتمكن طباطبايي بتسجيل 8.5 نقطة، مما يعتبر اعلى فارق عما سجله اللاعب المخضرم الهندي أرغون أريغياسي وغيره من لاعبي الشطرنج المشهورين في العالم.

كما يحتل برهام مقصودلو المرتبة 17 في العالم والأولى في إيران بتقييم 2734 نقطة .

يذكر ان الاتحاد العالمي للشطرنج قام بإدراج طباطبائي في قائمته للاعبين الكبار منذ عام 2018.

أقيمت بطولة العين الإماراتية الدولية للشطرنج الخاطف يوم الجمعة 26 ايار/مايوعلى 11 جولة بحضور 58 لاعباً و 12 مدرباً مخضرماً.

/انتهى/

رمز الخبر 1933584

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