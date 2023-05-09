"حسين سلطاني" يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرفع الاثقال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أحرز الرباع الإيراني "حسين سلطاني" الميدالية الذهبیة بالمجموع في وزن 81 كيلوغرام رجال في بطولة آسيا لرفع الاثقال.

وبدأت البطولة الآسيوية لرفع الأثقال في كوريا الجنوبية يوم 3 مايو وستستمر حتى 13 من الشهر الجاري.

وتعتبر هذه المسابقات من أهم الاختيارات لألعاب باريس 2024 في القارة الآسيوية.

وشارك حسين سلطاني، أول ممثل إيراني في رفع الأثقال في فئة الرجال، اليوم الثلاثاء، في وزن 81 كلغ وأخيرا، فاز بالميدالية الذهبية بشكل عام في هذه الفئة.

وفاز سلطاني بالميدالية الفضية في رفعة الخطف والميدالية الذهبية في رفعة النتر و في المجموع.

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