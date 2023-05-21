لاعبتان ایرانیتان تنسحبان من منافسات الجوجوتسو الدولية رفضاً لمقابلة لاعبة صهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حدث ذلك خلال منافسات فئة السيدات التي جرت امس السبت، في اطار الجدول الذي ضم اللاعبتين رضائي واميني الايرانيتين، وايضا ممثلة عن الاحتلال الصهيوني، ضمن هذه البطولة.

وبحسب المعلومات التي اكدها نائب رئيس هيئة الجوجوتسو، عضو لجنة التحكيم لهيئة الجوجوتسو الحرفية في ابوظبي "امير خوش بين"، ايضا، فقد كان بامكان اللاعبتين الايرانيتين ان تحرزا التألق في نهائي بطولة جورجيا، قبل ان تعلنا الانسحاب تجنبا لمواجهة اللاعبة الصهيونية، ودعما لقضية الشعب الفلسطيني المظلوم.

علما ان منافسات الجوجوتسو الدولية قائمة في جمهورية جورجيا، و3 فرق من ايران تشارك في هذه المنافسات.

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