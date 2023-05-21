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٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٨:٥٦ م

لاعبتان ایرانیتان تنسحبان من منافسات الجوجوتسو الدولية رفضاً لمقابلة لاعبة صهيونية

لاعبتان ایرانیتان تنسحبان من منافسات الجوجوتسو الدولية رفضاً لمقابلة لاعبة صهيونية

رفضت اللاعبتان الايرانيتان"خدیجه رضایی" و"بهاره امیني"، المواجهة مع ممثلة الكيان الصهيوني في بطولة الجوجوتسو الدولية المقامة باستضافة جورجيا حاليا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حدث ذلك خلال منافسات فئة السيدات التي جرت امس السبت، في اطار الجدول الذي ضم اللاعبتين رضائي واميني الايرانيتين، وايضا ممثلة عن الاحتلال الصهيوني، ضمن هذه البطولة.

وبحسب المعلومات التي اكدها نائب رئيس هيئة الجوجوتسو، عضو لجنة التحكيم لهيئة الجوجوتسو الحرفية في ابوظبي "امير خوش بين"، ايضا، فقد كان بامكان اللاعبتين الايرانيتين ان تحرزا التألق في نهائي بطولة جورجيا، قبل ان تعلنا الانسحاب تجنبا لمواجهة اللاعبة الصهيونية، ودعما لقضية الشعب الفلسطيني المظلوم.

علما ان منافسات الجوجوتسو الدولية قائمة في جمهورية جورجيا، و3 فرق من ايران تشارك في هذه المنافسات.

/انتهى/

رمز الخبر 1933415

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