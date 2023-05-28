مساعد وزير الخارجية: أي نوع من الصراع بين إيران وأفغانستان خسارة استراتيجية لكلا البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مدير عام منطقة جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، إلى الاشتباك الحدودي الأخير بين قوات حرس الحدود الإيرانية وعناصر طالبان في منطقة "ساسولي"، الذي اسفر عن استشهاد احد قوات حرس الحدود واصابة اثنين اخرين، وكتب على صفحته عبر تويتر: "يجب أن نكون يقظين، ما يحدث اليوم على حدود زابل - نمروز هو استمرار لمؤامرة المستعمرين".

وأضاف: "إذا كان جولدسميث قد أوصل سيستان آباد إلى حالته الحالية عام 1872 بتآمره، فإن ورثته اليوم يريدون تدمير إيران وأفغانستان... يجب أن يدرك شعبا ونخب البلدين أن أي نوع من الصراع يعد خسارة استراتيجية لكلاهما".

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