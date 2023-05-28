قائد القوات البرية للجيش الإيراني يحذر الجوار من ارتكاب الأخطاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد حيدري، خلال زيارته للحدود الشرقية لبلادنا: "الحدود المشتركة مع أفغانستان تخضع لسيطرة القوات البرية للجيش بشكل كامل، وحرس الحدود الى جانبنا والامن مستقر تماما".

وتابع: "لقد قلنا مرارا أن وجودنا على الحدود لا يعني أن هناك خطر يهددنا، بل نحضر بشكل مستمر من أجل الإشراف الاستخباراتي والأمني".

وأوضح قائد القوات البرية للجيش: "يمكن ان تحدث في بعض الأحيان خلافات بين حرس الحدود للجانبين، بشأن كيفية المرور والنقل، لكنه ليس مهما والأوضاع تكون تحت السيطرة بشكل كامل".

وأضاف: "زملائنا في حرس الحدود والقوات البرية يسيطرون بشكل كامل على المنطقة، وطالما أن الدولة المقابلة تحترم القواعد الدولية، فإننا سنظهر الاحترام المتبادل ونحافظ على مبدأ حسن الجوار، ولكن إذا شعرنا ان الطرف الآخر لا يريد مراعاة القواعد، فسيقابل بمعاملة مختلفة".

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