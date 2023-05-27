اشتباك بين قوات طالبان وحرس الحدود الإيراني عند حدود نمروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت شهود عيان، بوقوع صراع مسلح بين قوات طالبان وحرس الحدود الإيراني على حدود نمروز في منطقة ماككي ولسوالي قبل ظهر يوم. لكن لم تؤكد أي منظمة أو مؤسسة هذه المسألة حتى الآن.

ولم تتضح بعد أسباب وقوع هذا الاشتباك.

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