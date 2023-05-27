رد فعل الشرطة الإيرانية على تصرفات طالبان غير المحسوبة على الحدود المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق العميد قاسم رضائي، على التصرفات غيرالمحسوبة لقوات طالبان على الحدود الإيرانية الأفغانية، اليوم، قائلا: "ان قوات طالبان، دون مراعاة القوانين الدولية ومبدا حسن الجوار، أقدموا حوالي الساعة 10 صباحًا، على إطلاق النار على موقع ساسولي الواقع في منطقة زابل الحدودي بكل أنواع الأسلحة".

وأوضح: "بعد إطلاق النار من قبل طالبان، بناءً على البروتوكولات الحدودية، وجه حرس الحدود من المستوى الأول التحذيرات اللازمة للقوات المهاجمة، لكن للأسف، بدأ إطلاق النار مرة أخرى منذ ساعات وتستمرالاشتباكات حاليا."

وقال نائب قائد الشرطة الإيرانية: "عقب بدء الاشتباكات الحدودية من قبل طالبان، أصدر قائد شرطة البلاد، العميد أحمد رضا رادان أوامر حاسمة لحرس الحدود وشدد على ضرورة الدفاع عن الحدود بشجاعة وشفافية وبشكل حاسم وعدم السماح لاحد بالتعدي والاقتراب من الحدود الإيرانية".

وأكد قائد الشرطة على أن القوات الحدودية للجمهورية الإسلامية سترد بحزم على أي انتهاك أو عدوان على الحدود، وعلى حكام أفغانستان الحاليين ان يتحملوا مسؤولية أفعالهم غير المحسوبة التي تتعارض مع المبادئ الدولية.

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