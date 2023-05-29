قائد القوات البحرية: قدراتنا الرادعة وصلت إلى أعلى مستوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأدميرال شهرام إيراني، خلال حضوره في حفل تكريم الأسطول البحري 86 للجيش الذي انعقد اليوم في مبنى مجلس الشورى الإسلامي: "اننا حاضرون في البحر بقوة و نرد على اى تصرفات مؤذية، بصفعة قوية".

وأشار إلى أننا أكدنا من خلال مهامنا ان الشعب الإيراني لن تنعزل ولن تركع امام العقوبات، مضيفا: "تم تشكيل الأسطول 86 من قواتنا في 29 محافظة، وصنعنا العوامات باستخدام المعرفة المحلية وقد أظهرنا أنه كلما حددنا إرادتنا، يمكننا القيام بواجبنا بكفاءة رغم زيادة المؤامرات ضدنا".

وقال قائد القوات البحرية: "الأسطول 86 بدأ مهمته قبل اقل من عام واحد، وطبعا تم العمل العلمي في فترة سنة قبل بدء هذه المهمة وحصلنا على اشراف كامل بالبحر... كانت رسالتنا، رسالة السلام والصداقة وتم اتباع جميع القواعد بشكل جيد".

وقال ادميرال إيراني: "لقد خلقنا بعض الغموض الإستراتيجي للأعداء... لقد جمعنا أكبر وأعلى مستوى من قاعدة البيانات خلال هذه المهمة واليوم ارتفع مستوى قدراتنا الرادعة إلى أعلى مستوى".

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