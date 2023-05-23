اللواء رشيد: رحلة المجموعة البحرية 86 عززت قدرات القوات المسلحة الايرانية على ارض الواقع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في رسالة تهنئة الى القائد العام للجيش، اللواء عبدالرحيم موسوي، قدم اللواء غلام علي رشيد التهنئة بمناسبة العودة المظفرة للدورية 86 التابعة للقوة البحرية للجيش، بعد أدائها مهمة الإبحار حول العالم.

وجاء في الرسالة، أنه بعون الله تعالى وبالجهود البطولية المبنية على اساس أحدث علوم الملاحة ومن خلال التخطيط الدقيق للمتخصصين والجنود الاوفياء لولي امر المسلمين، القائد الاعلى للقوات المسلحة، تجسدت مرة اخرى قدرات القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية على ارض الواقع، وهذه المرة في مجال الملاحة البحرية. وما كان هذا الامر ليتحقق الا بالاعتماد على معرفة وقدرات الشباب الغيارى في القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، الذين فسروا "الاكتفاء الذاتي" بأفضل نحو ممكن.