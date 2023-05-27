حتى اليوم.... توافد أكثر من 7 آلاف إيراني إلى السعودية لأداء مناسك الحج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان إرسال الحجاج الإيراني إلى السعودية بدأ رسميًا في اليوم الـ24 من مايو، وتستقر القوافل الإيرانية في المدينة المنورة قبل بدء مناسك الحج.

وفقا للبرنامج المخطط، يتم إرسال أكثر من ألفي زائر، يوميا، إلى المملكة العربية السعودية من محطات طيران مختلفة، وحتى الآن توافد أكثر من سبعة آلاف زائر من بلادنا إلى المملكة العربية السعودية... وهذا العام سيرسل 87550 إيرانياً إلى السعودية من 21 محطة طيران لأداء مناسك الحج.

وحسب التقارير الرسمية، ان أكثر من 2 مليون و 500 ألف حاج من دول مختلفة سيوفدون السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام، ونظرا إلى أن السعودية لم تفرض قيودًا بسبب كورونا، فإن متوسط عمر الحجاج في بعض الدول أعلى مما كان عليه في السنوات السابقة؛ حيث ان في السنوات الماضية، لم تتح الفرصة للذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لزيارة الحج، ولكن هذا العام لم يتم تطبيق هذا القيد، ويبلغ عمر أكبر حاج إيراني 111 عامًا.

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