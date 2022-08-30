استئناف الرحلات الجوية بين طهران والنجف الأشرف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعد توقف الرحلات الجوية بين طهران والنجف الأشرف عصر الأمس الائنين بسب الاضطرابات الحاصلة في العراق، تم اليوم الثلاثاء اعادة تسيير الرحلات الجوية للنجف الأشرف بشكل طبيعي.

قال المدير التنفيذي لمطار "الإمام الخميني (رض)"، سعيد جلندري لمراسل وكالة مهر: "نظرا لازالة الاضطرابات في العراق وإعلان استعداد مطار النجف استقبال الرحلات الجوية ، ووفقًا لإعلان مقر الأربعين ، فإننا مستعدون لاعادة تسيير الرحلات الجوية إلى النجف".

وتابع: "يمكن لشركات الطيران التي ألغيت رحلاتها إلى النجف من الليلة الماضية وحتى الخامسة مساء اليوم التقدم بطلب لإعادة تسيير رحلاتها وسنصدر على الفور تصريح طيران اللازم".

وأضاف: "حاليا، تتم الرحلات الجوية إلى العراق إلى مطار النجف من مختلف المناطق في البلاد. وفي هذا الصدد ، أصدرت منظمة الطيران المدني أيضًا الإذن باستئناف الرحلات الجوية".

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