الرئيس الإيراني يؤكد على توسيع العلاقات بين طهران وأنقرة في الفترة الجديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ السيد ابراهيم رئيسي، رجب طيب اردوغان في اتصال هاتفي معه أجراه اليوم الثلاثاء، قائلا: "آمل أن تتوسع العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر في الفترة الجديدة بمختلف المجالات".

وشدد الرئيس الإيراني: "ان التعاون الإقليمي بين إيران وتركيا يلعب دورًا فعالا في تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في المنطقة".

وتابع السيد ابراهيم رئيسي بقوله: "نريد تسريع التعاون الإقليمي بين البلدين بهدف تأمين مصالح دول المنطقة".

وقال أردوغان بدوره في هذا الاتصال: "ان علاقات تركيا مع إيران ستستمر بمزيد من القوة والجدية في الفترة المقبلة"، معربا عن رغبة بلاده في مواصلة التعاون الإقليمي مع إيران.

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