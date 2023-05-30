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٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٣:٣٤ م

خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي؛

الرئيس الإيراني يؤكد على توسيع العلاقات بين طهران وأنقرة في الفترة الجديدة

الرئيس الإيراني يؤكد على توسيع العلاقات بين طهران وأنقرة في الفترة الجديدة

هنأ الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي، نظيره التركي، رجب طيب اردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية في هذا البلد، مؤكدا على اهمية توسيع العلاقات الثنائية في الفترة الجديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ السيد ابراهيم رئيسي، رجب طيب اردوغان في اتصال هاتفي معه أجراه اليوم الثلاثاء، قائلا: "آمل أن تتوسع العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر في الفترة الجديدة بمختلف المجالات".

وشدد الرئيس الإيراني: "ان التعاون الإقليمي بين إيران وتركيا يلعب دورًا فعالا في تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في المنطقة".

وتابع السيد ابراهيم رئيسي بقوله: "نريد تسريع التعاون الإقليمي بين البلدين بهدف تأمين مصالح دول المنطقة".

وقال أردوغان بدوره في هذا الاتصال: "ان علاقات تركيا مع إيران ستستمر بمزيد من القوة والجدية في الفترة المقبلة"، معربا عن رغبة بلاده في مواصلة التعاون الإقليمي مع إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1933694

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