رئيسي يهنئ نظيره التركي لفوزه بالانتخابات... التبادل التجاري مع عمان تجاوز 1.8 مليار دولار

الرئيس الإيراني: العلاقات بين طهران ومسقط تجاورت مستوى التجارة الى الاستثمار

أشار الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، خلال لقائه سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد" إلى أن العلاقات بين البلدين ارتقت من مستوى التجارة الى مستوى الاستثمار، مؤكداً أن روئية تعزيز التقارب الإقليمي لدى الرئيسين قادرة على توسيع العلاقات الثنائية والإقليمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ذلك جاء خلال الاجتماع المشترك الذي عقد عصر أمس الاحد في طهران، وضم الوفد العماني الزائر برئاسة السلطان "هيثم بن طارق ال سعيد"، ورئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" وجمعا من كبار المسؤولين الايرانيين.

وقال السيد رئيسي خلال اللقاء: ان العلاقات بين ايران وسلطنة عمان، ارتقت من مستوى التجارة الى مستوى الاستثمار؛ واصفا المواقف المشتركة ورؤية تعزيز التقارب الاقليمي لدى زعيمي البلدين، الى جانب الطاقات والارضيات المتاحة لديهما، بانها قادرة على توسيع العلاقات الثنائية في الصعيدين الثنائي والاقليمي.

وعدَّ الرئيس الإيراني، الطاقات المتوفرة لدى البلدين، في المجالات "الصناعية، التجارية، الاتصالات، الشؤون الدفاعية والامنية، الطرق البرية والسكك الحديدية، النقل والملاحة البحرية، تجارة الترانزيت، التحويلات المالية والطاقة" من جملة الفرص المتاحة لتوسيع التعاون بين البلدين.

وفي إشارة منه إلى نتائج المباحثات التي جرت اليوم الاحد بما يخص تعزيز التعاون الاستثماري، دعا رئيس الجمهورية الى حسم الاتفاق الخاص بانشاء صندوق مشترك لدعم التنمية الاستثمارية بين ايران وعمان.

كما لفت الى المواقف المشتركة حيال قضايا اليمن وفلسطين؛ مشيدا بدور سلطنة عمان ولاسيما السلطان هيثم ال سعيد، الهادفة الى استيفاء حقوق الشعبين اليمني والفلسطيني، وداعيا الى مواصلة هذا الدور بنحو حازم.

آل سعيد: علاقاتنا شهدت نمواً منذ زيارة الرئيس الإيراني إلى مسقط

ومن جانبه، اعرب سلطان عمان، عن تقديره للدعوة وحفاوة الاستقبال التي تلقاها من الرئيس الايراني؛ واصفا العلاقات بين طهران ومسقط انها شهدت نموا في المستويين الثنائي والاقليمي، منذ زيارة "اية الله رئيسي" الاخيرة الى مسقط.

وتابع السلطان هيثم ال سعيد، خلال الاجتماع المشترك مع رئيسي وكبار المسؤولين الايرانيين اليوم، ان التبادل التجاري بين ايران وعمان سجل نموا بواقع ضعفين، لكن في ضوء الطاقات والارضيات المتوفرة بشتى المجالات، لم يبلغ البلدان المستوى المطلوب بعد، وبما يلزم بذل المزيد من الجهود المشتركة من اجل تفعيل هذه الطاقات الكامنة لديهما.

واستقبل الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، والوفد المرافق له، مساء اليوم الأحد، رسميا في مجمع سعد آباد التاريخي والثقافي، بعد تلقي الأخير دعوة رسمية من الرئيس الإيراني.

وتأتي الزيارة في إطار المشاورات الجارية بين البلدين لمناقشة مختلف التطورات الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.

ولدى سلطنة عُمان علاقات وثيقة مع إيران، وكثيراً ما تولت أدوار الوساطة في النزاعات الإقليمية أو في النزاعات بين طهران والحكومات الأخرى، في العالم العربي وفي الغرب.

وأعلنت سلطنة عمان، يوم الجمعة الماضي، عن التوصل لاتفاق بين إيران وبلجيكا للإفراج المتبادل عن الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين.

وقالت الخارجية العمانية في بيان، إن المساعي العمانية أسفرت عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل بينهما.

وأضاف البيان أنه تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط، الجمعة 26 مايو/ أيار 2023، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.

عبر رسالة؛ الرئيس الإيراني يهنئ نظيره التركي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

هنأ الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بفوزه مجدداً بالانتخابات الرئاسية التركية، لافتاً إلى أن هذا الفوز مؤشر على استمرار ثقة الشعب التركي برئيسه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد رئيسي، أعرب في رسالة منه؛ هنأ فيها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بفوزه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة التركية، عن ثقته في أن العلاقات الودية القادمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا، ستنبني على أساس العلاقات التاريخية والثقافية القوية المشتركة بين البلدين.

مشيراً إلى أن عامل الدين وحسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين، سيلعبون دوراً بارزاً في تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة.

لافتاً إلى أن العالم الإسلامي، سيوفر خلال الفترة القادمة أنسب الظروف لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

وأغلقت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها مساء اليوم الأحد، وبدأت عمليات فرز الأصوات في جولة الحسم بانتخابات الرئاسة.

وكانت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا فتحت أبوابها صباح اليوم الأحد، لاستقبال أكثر من 60 مليون ناخب.

وتنافس بهذه الجولة الثانية كل من المرشح عن تحالف "الجمهور" الرئيس أردوغان، والمرشح عن تحالف "الشعب" زعيم حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو.

وشهدت تركيا تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في تاريخها الحديث، عقب إخفاق المرشحين في الحصول على نسبة (50% + صوت واحد) بالجولة الأولى التي جرت في 14 مايو/أيار الجاري.

قائد الثورة يعزي برحيل اية الله مجلسي (رحمه الله)

بعث قائد الثورة الاسلامية اية الله "السيد علي الخامئني"، برقية عزاء برحيل العالم الجليل "اية الله محمد تقي مجلسي" (ره).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث قائد الثورة الاسلامية اية الله "السيد علي الخامئني"، برقية عزاء برحيل العالم الجليل "اية الله محمد تقي مجلسي" (ره).

وكتب قائد الثورة الاسلامية، في برقية العزاء بهذه المناسبة:

بسم الله الرحمن الرحیم

اعزي العلماء الافاضل والحوزة العلمية وعامة المواطنين الاعزاء في محافظة اصفهان، برحيل العالم الجليل اية الله الحاج الشيخ "محمد تقي مجلسي" (رحمه الله)، وخاصة اسرة الفقيد الكريمة وتلاميذه ومحبيه؛ سائلا العلي القدير ان يتغمده برحمته وغفرانه.

التبادل التجاري بين ايران وعمان يتجاوز 1.8 مليار دولار

أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية أن التبادل التجاري مع سلطنة عمان سجل 1.887 مليار دولار في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2023.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أوضحت الجمارك في بيان أمس الاحد، أن الصادرات الايرانية لـ عمان بلغت 1.087.219 مليار دولار في مقابل استيراد 800.479 مليون دولار سلعا من السلطنة.

وأشارت أن القطران وسبائك الحديد والصلب ومنتجات الحديد او الصلب غير الممزوج كانت من اكثر السلع الايرانية المصدرة، فيما تقدم الواردات من عمان، الرخام وحبوب الصويا وزيوت النخيل.

رئيسي يشيد بالجهود التي بذلت للافراج عن الدبلوماسي الايراني

أعرب الرئيس الايراني عن امتنانه لجميع المؤسسات التي ساهمت في التمهيد للإفراج عن الدبلوماسي الايراني بعد 5 سنوات من الاعتقال غير القانوني في السجون الألمانية والبلجيكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الرئيس الايراني عن امتنانه لجميع المؤسسات التي ساهمت في التمهيد للإفراج عن الدبلوماسي الايراني بعد 5 سنوات من الاعتقال غير القانوني في السجون الألمانية والبلجيكية.

وشكر آية الله السيد إبراهيم رئيسي، في اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأحد جميع المؤسسات التي وفرت الأساس للإفراج عن الدبلوماسي الايراني بعد 5 سنوات من الاحتجاز غير القانوني في السجون الألمانية والبلجيكية.

وقدم نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التخطيط والميزانية في اجتماع مجلس الوزراء أيضا تقريرا حول أحدث التعديلات على وثيقة مشروع قانون الخطة التنموية السابعة للبلاد.

توقيع 4 وثائق تعاون بين ايران وسلطان عمان

وقع المسؤولون في ايران وسلطنة عمان على 4 وثائق تعاون خلال زيارة سلطان عمان للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع المسؤولون في ايران وسلطنة عمان على 4 وثائق تعاون خلال زيارة سلطان عمان للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجرى خلال الزيارة الرسمية لسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التوقيع على 4 وثائق من قبل مسؤولي البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثمار، والتعاون في المناطق الحرة، والتعاون في مجال الطاقة.

ووقع وزيرا النفط والشؤون الاقتصادية والمالية والأمين العام للمجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في إيران ووزراء الطاقة والاقتصاد والتجارة في سلطنة عمان على وثائق التعاون المشترك بين البلدين.

وزير الخارجية العماني: زيارة السُّلطان العماني لإيران تنعكس إيجاباً على استقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية العماني "بدر بن حمد البوسعيدي" إن زيارة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم ويوم غدٍ، ستنعكس إيجابا على استقرار المنطقة وأمنها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية العماني "بدر بن حمد البوسعيدي" إن زيارة السُّلطان هيثم بن طارق للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم ويوم غدٍ، ستنعكس إيجابًا على استقرار المنطقة وأمنها، وعلى علاقات الجوار الإقليمي، وسوف نعمل على بلورة نتائجها بما يعود بالمنفعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به "البوسعيدي" لمناسبة زيارة سلطان عمان الحالية للبلاد؛ مردفا انها "تأتي انطلاقًا من الأهمية التي توليها قيادتا البلدين لعلاقات التعاون بينهما، واستمرار التشاور والتعاون البنّاء إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية"؛ حسب وكالة الانباء العمانية الرسمية.

واكد وزير الخارجية العماني على، أن "سلطنة عُمان وإيران ترتبطان بعلاقات جوار تاريخية تقوم على مبادئ ثابتة من الثقة والاحترام المتبادلين؛ موضحًا أن توقيت هذه الزيارة لجلالةِ السُّلطان المعظم إلى إيران يأتي في خضم مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية، ما يدعو إلى دعمها والتشاور والتعاون لحلّ العديد من الملفات والقضايا الحالية، والتي ستكون بلا شك مدار بحث بين القيادتين، وبما يخدم تعزيز دعائم الأمن والاستقرار".

وقال البوسعيدي: إن الزيارة السّامية تؤكّد على اهتمام جلالتِه الكبير بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والشعبين العُماني والإيراني، وإننا في سلطنة عُمان مستبشرون بأن هذه الزيارة التاريخية ستنعكس إيجابًا على استقرار المنطقة وأمنها، وعلى علاقات الجوار الإقليمي، وسوف نعمل على بلورة نتائجها بما يعود بالمنفعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مؤتمر "الحوار العربي-الإيراني" یدعو إلی ضرورة خلق آليات بناءة للحوار وفق أسس الاحترام المتبادل

أكد المشاركون في مؤتمر "الحوار العربي-الإيراني" على ضرورة التزام الحوار بما يضمن أمن واستقرار المنطقة وتجاوز مرحلة الخلافات وما نتج عنها من هدر للإمكانيات واصطفاف سمّم العلاقات بين شعوب المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مسؤولون وخبراء يمثلون دولاً عربية مع نظرائهم من إيران في مؤتمر "الحوار العربي-الإيراني" الذي انطلق مساء السبت (27 مايو) برعاية مركز الجزيرة للدراسات، بالتعاون مع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران في العاصمة القطرية الدوحة، على ضرورة خلق آليات بناءة للحوار وفق مبادئ وأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية في الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية.

وسجلت الدورة الثانية من المؤتمر مشاركة واسعة من صناع القرار والمفكرين والباحثين والخبراء في مجالات العلاقات الدولية، لمناقشة أبعاد الموضوع تحت عنوان رئيسي: "الأمن والاقتصاد والأزمات: مقاربات وحلول".

وشارك في الجلسة الافتتاحية عدد من الوزراء والمسؤولين من ايران وقطر والدول المطلة علی الخليج الفارسي، وممثلي بعثات دبلوماسية، بحضور رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران "كمال خرازي"، ورئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، و مدير عام شبكة الجزيرة بالوكالة مصطفى سواق ونخبة من الخبراء والأكاديميين.

وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي: "إن دولة قطر مازالت تدعو إلى الدبلوماسية والحوار وسيلة مُثلى لحلحلة كافة المسائل بين الدول، وأصبحت مقصداً دولياً بفعل وساطاتها الناجحة وجهودها الحثيثة، لتقريب وجهات النظر وتوفير منصة موثوقة لكافة الأطراف الدولية".

وأشار وزير الدولة القطري، إلی دعوات دولة قطر المتكررة منذ ما يقارب العقد من الزمن، وعلى منصات الأمم المتحدة، إلى الحوار الشامل والهادف بين إيران والدول المطلة علی الخیج الفارسي لمعالجة كافة القضايا التي تمس أمن واستقرار المنطقة، إيماناً منها بوحدة المصير المشترك، وبما يحقق آمال وطموحات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار.

من جانبه اعتبر الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخلیج الفارسي عبد العزيز العويشق، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن إيران لديها الكثير من المعطيات والموارد والشباب الواعد والباحثين من أجل تحقيق نمو اقتصادي في المنطقة بالشراكة مع جيرانها، مما يتطلب الثقة ومعالجة العقبات".

واعتبر أن الشعبين العربي والإيراني يتطلعان إلى أن يسود الأمن والاستقرار في المنطقة وأن تستعيد العلاقات العربية والإيرانية عمقها الإنساني. وأوضح "أن هناك العديد من القضايا المختلف عليها، ولكن في المقابل هناك مصالح مشتركة اقتصادية واستراتيجية في ضوء الأواصر التاريخية والمشتركات الثقافية لحل الخلافات وإدارة ما نختلف عليه بالطرق السياسية والدبلوماسية". ويعتقد أن أمن الخليج الفارسي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي وأمن الدول العربية كافة".

وأكد الدكتور عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق أن دول المنطقة فرضت عليها خرائط تخدم مصالح المستعمرين، وشدد على ضرورة "إفشال محاولات زرع الفرقة بين الدول العربية وإيران".

وقال محمد المختار الخليل رئيس مركز الجزيرة للدراسات في كلمة خلال المؤتمر إن "الغاية من المؤتمر تكمن بتحقيق هدفين، يرتبطان باستماع العرب والإيرانيين إلى أنفسهم من أنفسهم بشكل مباشر، ويقومان بإدارة حوارهم من تلقاء نفسهم".

وأعرب المختار عن أمله بأن يكون مؤتمر الجزيرة، إصلاحي وحواري توفيقي، لاسيما أن الجغرافيا السياسية تؤكد أنه "لا تستطيع اختيار جارك ولكن بالإمكان اختيار حسن العلاقة معه"، فمهما كانت الخلافات والحروب لابد أن تنتهي بالحوار".

استعرض المتحدثون في جلسات المؤتمر المغلقة، أوضاع "الأمن الاقتصادي" في المنطقة وما يتعرَض له من تهديدات بسبب الانقسام الجيوسياسي والاقتصادي المتنامي بين القوى الكبرى، والذي تصاعد بدرجات ملحوظة منذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية قبل عام ونيِف. وفي هذا السياق، يبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي سبيلًا لتحقيق الأمن بين الجانبين.

ومن قضايا الأمن والاقتصاد تنتقل جلسات الحوار العربي-الإيراني إلى السياسة وملفاتها، فتفرد مساحات من النقاش للحديث عن المقاربات التي من شأنها الإسهام في إيجاد حلول للعديد من الأزمات والتحديات التي تواجه اليمن وسوريا والعراق وفلسطين.

وتأتي الدورة الثانية من "الحوار العربي-الإيراني" بعد نحو شهرين من التقارب السعودي-الإيراني، والذي تكلل بإعلان الطرفين عن قرب عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وما رافق ذلك من أجواء تفاؤل أنعشت الآمال بإمكانية انعكاس هذا التقارب على العديد من قضايا وأزمات المنطقة.

وكانت الدورة الأولى من "الحوار العربي-الإيراني" انعقدت في العاصمة القطرية، الدوحة، العام الماضي، بمشاركة نخبة من الخبراء والسياسيين من الجانبين، وتركزت نقاشاتها على استكشاف نقاط الاختلاف وأوجه الاتفاق بين الطرفين، واستماع كل طرف لما يراه الطرف الآخر تهديدًا لأمنه وزعزعة لاستقراره، ودور ومسؤولية كلٍ منهما في ذلك، فضلًا عن استعراضها للمقاربات التي من شأنها تهدئة المخاوف وبناء الثقة بين الجانبين.

المنتخب الإيراني لتحدي اللياقة البدنية يحرز بطولة العالم في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز فريق تحدي اللياقة البدنية الإيراني المكون من 4 رياضيين ببطولة قسم الفرق في مسابقة Masteruniverse اللبنانية.

وأقيمت مسابقة تحدي اللياقة في هذا الحدث بمشاركة 4 رياضيين من بلادنا في القسم الفردي والثنائي والجماعي. وفي قسم الجماعي، نجحت إيران ليفوز بلقب البطولة.

وفي القسم الفردي الذهبي، فاز علي طالش حسيني وأنصار مردانه وعميد خلجي بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية على التوالي. كما تم وضع مندوبي لبنان في الرتب التالية.

وفي القسم الفردي الفضي، احتل أوميد كلجي وعلي طاليش حسيني ومهرداد حدادي وأنصار مردانه المرتبة الأولى إلى الرابعة على التوالي.

وفي قسم الزوجي الذهبي، احتل المنتخب اللبناني المرتبة الأولى، وفازت فرق الزوجي الإيراني بمزيج من أوميد كلجي وعلي طاليش حسيني (فريق واحد) ومهرداد حدادي وأنصار مردانة (فريق واحد) بالميداليات الفضية والبرونزية على التوالي.

وزير الداخلية الإيراني: تصريحات نتنياهو سخيفة للغاية/ الصهاينة يريدون التستر على أزماتهم

قال وزير الداخلية الإيراني العميد احمد وحيدي، في لقاء خاص مع وكالة مهر، كيف يمكن لمن لا يملك القوة لممارسة إرادته في أرض صغيرة مثل غزة أن يرسم مخططات للآخرين ؟! لذلك فإن قول مثل هذه التصريحات من جانبهم هو أمر سخيف ومثير للسخرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أحمد وحيدي حول تصريحات نتنياهو الأخيرة إننا نفاجئ إيران وجميع أعدائنا: "في الوقت الحالي، نتنياهو في الحقيقة هو الذي يتفاجئ يوميا وإن الأحداث التي تجري اليوم في الأراضي المحتلة والمشاكل التي يتعامل معها هذا الكيان غير مسبوقة خلال عقود من وجود هذا الكيان الزائف الذي يقتل الأطفال والنساء.

وأضاف: لم يسبق لهم أن يعيشوا في ظروفاً سيئة لهم كما هي الآن. لذلك من الطبيعي أن يقولوا هذه الكلمات لإعطاء الأمل لشعوبهم وكذلك للتغلب على الأزمات العديدة التي يواجهونها في الأراضي المحتلة.

وأكد وزير الداخلية أن مثل هذه التصريحات الجريئة لا قيمة لها بالنسبة لنا، وقال: إن الجمهورية الإسلامية تراقب كل تحركات هذا الكيان بعيون مفتوحة، وكل خطوة يريدون اتخاذها سيواجهون رداً حاسماً جدًا من الجمهورية الإسلامية.

وقال وحيدي: إن التصريحات الأخيرة للسلطات الصهيونية هي للتستر عن نقاط الضعف الكبيرة التي يواجهونها في الأراضي المحتلة .

وتابع القول اليوم هناك خلافات وفجوات كثيرة بين الشخصيات الصهيونية وسكان الأرضي المحتلة، ونتنياهو يقول مثل هذه الأشياء للتستر على هذه الخلافات الداخلية.

وأشار وزير الداخلية إلى انتصارات جبهة المقاومة في الأيام الماضية، مضيفا ان من غادرت المشهد منتصرا هي "المقاومة الفلسطينية". لقد بذل الصهاينة جهودًا كبيرة لاستشهاد عدد من قادة المقاومة، لكنهم أخيرًا باعترافهم فشلوا وخرجوا من ساحة القتال.

وفي النهاية أشار وحيدي: كيف يمكن لمن لا يملك القوة لممارسة إرادته في أرض صغيرة مثل غزة أن يرسم مخططات للآخرين ؟! لذلك فإن قول مثل هذه التصريحات من جانبهم هو أمر سخيف ومثير للسخرية.

قائد القوات البرية للجيش الإيراني يحذر الجوار من ارتكاب الأخطاء

أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، ان الجمهورية الإسلامية تتمسك برعاية مبدأ حسن الجوار، ولكن إذا شعرت أن الطرف الآخر لا يريد الامتثال للقواعد، فتتعامل معه بشكل آخر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد حيدري، خلال زيارته للحدود الشرقية لبلادنا: "الحدود المشتركة مع أفغانستان تخضع لسيطرة القوات البرية للجيش بشكل كامل، وحرس الحدود الى جانبنا والامن مستقر تماما".

وتابع: "لقد قلنا مرارا أن وجودنا على الحدود لا يعني أن هناك خطر يهددنا، بل نحضر بشكل مستمر من أجل الإشراف الاستخباراتي والأمني".

وأوضح قائد القوات البرية للجيش: "يمكن ان تحدث في بعض الأحيان خلافات بين حرس الحدود للجانبين، بشأن كيفية المرور والنقل، لكنه ليس مهما والأوضاع تكون تحت السيطرة بشكل كامل".

وأضاف: "زملائنا في حرس الحدود والقوات البرية يسيطرون بشكل كامل على المنطقة، وطالما أن الدولة المقابلة تحترم القواعد الدولية، فإننا سنظهر الاحترام المتبادل ونحافظ على مبدأ حسن الجوار، ولكن إذا شعرنا ان الطرف الآخر لا يريد مراعاة القواعد، فسيقابل بمعاملة مختلفة".

مخبر: ايران تحمل رؤية خاصة بشان علاقاتها مع سلطنة عمان

وصف النائب الاول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، العلاقات السياسية بين ايران وسلطنة عمان، وثيقة ومعمقة؛ متطلعا الى العمل على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بما يليق والاواصر السياسية الرفيعة بين هذين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف النائب الاول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، العلاقات السياسية بين ايران وسلطنة عمان، وثيقة ومعمقة؛ متطلعا الى العمل على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بما يليق والاواصر السياسية الرفيعة بين هذين البلدين.

وادلى مخبر بهذا التصريح، خلال استقباله سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد" والوفد رفيع المستوى المرافق له، بمطار مهراباد الدولي في طهران عصر اليوم.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية : ايران تحمل رؤية خاصة بشان علاقاتها مع سلطنة عمان، معربا عن امله بان تشكل زيارة السلطان هيثم ال سعيد الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، مصدر خير وبركات للشعبين الايراني والعماني وبلدان المنطقة جميعا.

وفيما يخص التعاون التجاري، قال مخبر : ان القضايا المصرفية تشكل من اكبر العقبات التي تعترض مسار تطوير العلاقات التجارية بين طهران ومسقط؛ مؤكدا حرص الجمهورية الاسلامية الايرانية على تطوير التعاون الاقتصادي مع السلطنة.

في المقابل، أشار السلطان هيثم آل سعيد، وفقا لارنا، الى وجود بعض الثغرات على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ مؤكدا بانه سيتم خلال زيارته الحالية للجمهورية الاسلامية الايرانية، التشاور حول القضايا والحواجز في مجال التبادل التجاري الثنائي.

ورأى سلطان عمان انه بمعالجة التحديات والعراقيل المصرفية، سيتم تسهيل التعاون التجاري بين مسقط وطهران ؛ متطلعا بان يتوصل الجانبان في هذه الزيارة الى اليات لتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي.

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