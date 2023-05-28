الرئيس الإيراني يهنئ نظيره التركي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد رئيسي، أعرب في رسالة منه؛ هنأ فيها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بفوزه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة التركية، عن ثقته في أن العلاقات الودية القادمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا، ستنبني على أساس العلاقات التاريخية والثقافية القوية المشتركة بين البلدين.

مشيراً إلى أن عامل الدين وحسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين، سيلعبون دوراً بارزاً في تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة.

لافتاً إلى أن العالم الإسلامي، سيوفر خلال الفترة القادمة أنسب الظروف لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

وأغلقت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها مساء اليوم الأحد، وبدأت عمليات فرز الأصوات في جولة الحسم بانتخابات الرئاسة.

وكانت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا فتحت أبوابها صباح اليوم الأحد، لاستقبال أكثر من 60 مليون ناخب.

وتنافس بهذه الجولة الثانية كل من المرشح عن تحالف "الجمهور" الرئيس أردوغان، والمرشح عن تحالف "الشعب" زعيم حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو.

وشهدت تركيا تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في تاريخها الحديث، عقب إخفاق المرشحين في الحصول على نسبة (50% + صوت واحد) بالجولة الأولى التي جرت في 14 مايو/أيار الجاري.

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