  1. إيران
  2. الإقتصاد
٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٤:٥٠ م

الرئيس الإيراني يستقبل الأمين العام لمنظمة سيكا

الرئيس الإيراني يستقبل الأمين العام لمنظمة سيكا

أشار الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي خلال استقبال الأمين العام لمنظمة سيكا إلى الامكانات الكبيرة والمتنوعة لمنطقة سيكا من أجل تعزيز التفاعلات بين البلدان الأعضاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي خلال استقبال الأمين العام لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، إلى الامكانات الكبيرة والمتنوعة لمنطقة سيكا من أجل تعزيز التفاعلات بين البلدان الأعضاء، معرباً عن أمله في تعزيز مكانة هذه المنظمة أكثر من ذي قبل من خلال دعم الأعضاء وزيادة نشاط الأمانة.

والجدير ذكره ان مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" هو منتدى دولي لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة الآسيوية. ويقوم على فهم العلاقة المباشرة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا والعالم.

وتعقد قمم مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا كل 4 سنوات، أما اجتماعات وزراء خارجية الدول المشاركة فتعقد كل سنتين، وتقع الأمانة العامة في عاصمة كازاخستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1933696

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات