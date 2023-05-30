الرئيس الإيراني يستقبل الأمين العام لمنظمة سيكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي خلال استقبال الأمين العام لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، إلى الامكانات الكبيرة والمتنوعة لمنطقة سيكا من أجل تعزيز التفاعلات بين البلدان الأعضاء، معرباً عن أمله في تعزيز مكانة هذه المنظمة أكثر من ذي قبل من خلال دعم الأعضاء وزيادة نشاط الأمانة.

والجدير ذكره ان مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" هو منتدى دولي لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة الآسيوية. ويقوم على فهم العلاقة المباشرة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا والعالم.

وتعقد قمم مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا كل 4 سنوات، أما اجتماعات وزراء خارجية الدول المشاركة فتعقد كل سنتين، وتقع الأمانة العامة في عاصمة كازاخستان.

/انتهى/