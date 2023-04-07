الرئيسان الإيراني والتركي يبحثان التطورات الأخيرة في فلسطين

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه بحث أردوغان، عبراتصال هاتفي، مع نظيره الإيراني السيد إبراهيم رئيسي اعتداءات كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب مكتب الرئاسة التركي ، أكد أردوغان في هذا الاتصال الهاتفي على أهمية وحدة العالم الإسلامي لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

كما دعا الرئيس التركي إلى استمرار الجهود في الأوساط الدولية للحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس المحتلة.

و أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة ، بشدة الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان وقطاع غزة.

واعتبر كنعاني اليوم الجمعة أن هذه الاعتداءات التي نفذت استمرارا لتدنيس المسجد الأقصى والاعتداء الوحشي للقوات الصهيونية على المصلين الفلسطينيين، انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وانتهاكا صارخا لحرمة المسجد الأقصى وطلب من المجتمع الدولي والهيئات الدولية المسؤولة برد فوری وحازم على الأعمال العدوانية للکیان الصهيوني المغتصب.