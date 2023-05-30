أمير عبد اللهيان: ايران تدعم المبادرات العملانية الهادفة للنهوض بمكانة منتدى سيكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، بالامين العام لمنتدى سيكا "غيرت ساري باي".

وثمن "امير عبداللهيان" الجهود والدور الفاعل والايجابي لدولة كازاخستان بصفتها الرئيس الدوري لتحالف سيكا الاسيوي؛ معلنا استمرار المواقف الداعمة من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية قبال كافة المبادرات العملانية الهادفة للنهوض بمكانة المنتدى وتطوير ادائه.

كما اشار الى الهدف الغائي من تاسيس "منتدى التفاعل وتدابير بناء الثقة الاسيوي"، باعتباره تحالفا ستراتيجيا يعمل على توفير الارضيات للنهوض بمستوى الامن والسلام والتعاون في قارة اسيا؛ داعيا الى توسيع نشاطاته المثمرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبما يؤدي الى تحفيز مزيد الدول على الانضمام الى هذه المنظمة الاقليمية.

الى ذلك، قدم الامين العام لمنتدى سيكا تقريرا حول نشاطات هذا التحالف، بما في ذلك المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ والمستقبلية ايضا؛ كما اعرب عن تقديره لدور الجمهورية الاسلامية الايرانية "البناء والفاعل" في سياق تحقيق اهداف المنتدى.

واستعرض "ساري باي" مع وزير الخارجية الايراني اليوم، عددا من القضايا الرئيسية المدرجة على جدول اعمال سيكا.

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