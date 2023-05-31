أمير عبداللهيان:تطور العلاقات بين إيران والامارات يصب في مصلحة البلدين و المنطقة+صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه مع خليفة شاهين المرر إلى سياسة الجوار للحكومة الـ13 في تطوير العلاقات مع الجيران.

واضاف امير عبداللهيان ان دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك تجاري موثوق به والعلاقات بين البلدين تتطور يوما بعد يوم على مستوى الحكومتين والقطاع الخاص.

واعتبر وزير خارجية بلادنا توسيع التعاون بين البلدين يصب في مصلحة البلدين والمنطقة.

ومن جانب اخر أكد خليفة شاهين المرر في هذا الاجتماع، عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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