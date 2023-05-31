بلغت الصادرات الايرانية الى تركيا 821 مليون دولار في 4 أشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن مكتب الاحصاء التركي ان تجارة البلاد مع ايران في الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري وصلت الى مليار و 725 مليون دولار و بلغت الصادرات الايرانية الى تركيا في الفترة 821 مليون دولار.

وبحسب الإحصائيات التي نشرها مكتب الإحصاء التركي إن تجارة إيران مع هذا البلد تراجعت بنسبة 20٪ في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مليار و 725 مليون دولار بينما سجل مليارين و 173 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام السابق.

وكان سبب تراجع قيمة التجارة بين إيران وتركيا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 انخفاض أسعار الغاز بأكثر من 40٪ .

وبحسب هذه الاحصائيات ايضا فقد شهدث الصادرات التركية إلى إيران في الأشهرالاربعة الاولى من عام 2023 انخفاضاً بنسبة 4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 904 ملايين دولار بينما سجلت الصادرات التركية الى ايران 942 مليون دولار في الاشهر الاربعة الاولى من العام الماضي.

كما انخفضت واردات تركيا من إيران في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 بنسبة 33٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.واستوردت تركيا بضائع بقيمة مليار و 231 مليون دولار من إيران في الاشهر الاربعة الاولى من العام الماضي بينما انخفضت إلى 821 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الحالي.

وبحسب هذا التقرير الاحصائي فإن إجمالي صادرات تركيا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 بلغ 80 مليار دولار واستيراد هذا البلد 124 مليار دولار.

وتعتبر ألمانيا أكبر مصدر لتركيا ،وروسيا هي أكبر مصدر استيراد لهذا البلد.

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