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٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٠:٥٠ ص

لنظيره التركي؛

عبد اللهيان: نأمل باستمرار العلاقات بيننا خلال فترة الحكومة الجديدة

عبد اللهيان: نأمل باستمرار العلاقات بيننا خلال فترة الحكومة الجديدة

هناً وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسين أمير عبد اللهيان، نظيره التركي، جاويش أوغلو، بفوز رجب طيب اردوغان في الانتخابات التركية، معربا عن امله باستمرار التعاون بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عبداللهيان عبّر، خلال الاتصال الهاتفي، مساء الأربعاء، عن أمله في استمرار التعاون بين البلدين خلال فترة الحكومة الجديدة بناء على إرادة ورغبات رئيسا البلدين.

وهناً وزير الخارجية الإيراني، نظيره التركي على نجاحه في الانتخابات البرلمانية التركية كأحد ممثلي حزب العدالة والتنمية ، وأكد على ضرورة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ولفت أمير عبد اللهيان إلى دعوة أردوغان لآية الله الدكتور سيد إبراهيم رئيسي للمشاركة في حفل تنصيبه، وقال ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستشارك في هذا الحفل على أفضل وجه.

أغلو: سأبذل جهدي لتطوير التعاون مع إيران في أي منصب أشغله

وبدوره، شكر وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، وزير الخارجية الإيراني على تهنئته له.

وصرح وزير الخارجية التركي بانه سيبذل جهوده لتطوير التعاون مع إيران في أي منصب يشغله ، من منطلق أن العلاقات مع إيران مهمة للغاية بالنسبة لتركيا.

واكد على التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية الى جانب التعاون الثنائي بينهما.

/انتهى/

رمز الخبر 1933740

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