حجة الإسلام خطيب: وزارة الأمن مستعدة لحل مشاكل الإيرانيين في الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام السيد إسماعيل خطيب في تجمع لرؤساء بعثات الجمهورية الإسلامية في الخارج: "أنتم (السفراء) حاملي علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية خارج الحدود".

وأضاف وزير الأمن: "وزارة الخارجية سيكون لها عام حافل هذا العام، ولكي تكون قادرة على تقديم مساهمة فعالة في ازدهار اقتصاد البلاد وخلق الأمل والحيوية للشعب وخلق أجواء إيجابية على المستوى العالمي، بحاجة إلى إتخاذ إجراءات ثورية وجهادية".

وتابع: "يجب بذل جهود أكثر جدية لتنفيذ المذكرات والاتفاقيات التي تمت خلال رحلات ارئيس الجمهورية إلى مختلف الدول لتقديم مساهمة كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد ومعيشة الشعب".

وقال وزير الأمن: "إن العدو بالتأكيد سيحاول للتخريب وإحداث التغيير في هوية الجمهورية الإسلامية، مشددا: "على المؤسسات ذات الصلة إعطاء الأولوية لمشاكل ومخاوف الإيرانيين المقيمين والمهاجرين، ووزارة الأمن لديها الاستعدادات اللازمة لحل مشاكل هؤلاء الأحباء".

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