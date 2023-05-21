وزير الأمن الإيراني يعلن عن ضمانات عراقية لإستتباب الأمن في الحدود الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار حجة الإسلام إسماعيل خطيب، خلال خطابه في مؤتمر بمدينة مشهد المقدسة، إلى بعض الأحداث الهامة للعام الماضي في البلاد، موضحا: "وفقا للوثائق التي تم الحصول عليها، خلال أعمال الشغب التي وقعت العام الماضي، كان أكثر من 200 وسيلة إعلامية و 35 مركز أبحاث وعشرات من أجهزة المخابرات نشطة ضد الجمهورية الإسلامي الإيرانية".

ولفت إلى إلقاء القبض مؤخرًا على مجموعة ارهابية مرتبطة بالكيان الصهيوني كانت قد دخلت البلاد من الحدود الغربية، وقال: "بتعاون الحكومة العراقية والضمانات المقدمة من جانبها، نأمل أن لانشهد تكرار هكذا الاحداث الامنية في الحدود الغربية ونرى استقرار الامن في هذه المنظقة، وفي هذا الإطار نذكر بمسؤولية اقليم كردستان في العراق".

وحذر وزير الأمن من أنه في حالة انعدام الأمن للجمهورية الإسلامية، فإن أي إجراء على الحدود سيقابل برد حاسم وساحق من قبل أبناء هذا الوطن في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

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