لقاء بين أمير عبداللهيان ونظيره الهندي على هامش قمة البريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزيرا الخارجية الايراني والهندي خلال هذا الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء من الجانب الايراني ايضا المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني والسفير الايراني في جنوب افريقيا مهدي آقاجعفري.

وكان الوزيران امير عبداللهيان وجايشانكار قد اجريا ايضا اتصالا هاتفيا في 13 ديسمبر الماضي ناقشا خلاله بعض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك القضايا المدرجة على جدول العلاقات الثنائية.

وتتالف منظمة بريكس من 5 اعضاء هم جنوب افريقيا والبرازيل وروسيا والهند والصين ، وقد شارك وزراء خارجية ايران والارجنتين وبنغلادش وجزر القمر وكوبا وبروندي وكونغو ومصر والغابون و غينيا و اندونيسيا وكازاخستان والسعودية والامارات والاوروغواي ايضا في اجتماع وزراء خارجية منظمة بريكس في كيب تاون، لتمثيل الدول الصديقة لمنظمة بريكس.

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