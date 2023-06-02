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٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٦:٢٥ م

على هامش قمة البريكس؛

اميرعبداللهيان يلتقي بوزير الخارجية الروسي

اميرعبداللهيان يلتقي بوزير الخارجية الروسي

التقى وزير خارجية الإيراني، حسين اميرعبداللهيان مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على هامش قمة البريكس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية بلادنا الذي سافر إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس، بوزير الخارجية الروسي.

وناقش الجانبان في ها اللقاء، القضايا ذات الاهتمام المشترك والموضوعات الإقليمية والدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1933770

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