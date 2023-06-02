اميرعبداللهيان يلتقي بوزير الخارجية الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية بلادنا الذي سافر إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس، بوزير الخارجية الروسي.

وناقش الجانبان في ها اللقاء، القضايا ذات الاهتمام المشترك والموضوعات الإقليمية والدولية.

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