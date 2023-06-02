أميرعبداللهيان وبن فرحان يناقشان العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية بلادنا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية وناقشا الجانبان العلاقات الثنائية في كيب تاون بجنوب افريقيا، مساء الجمعة.

وهذا هو الاجتماع الرسمي الثاني لوزيري خارجية البلدين في الأشهر الثلاثة الماضية بعد اتفاق طهران والرياض على استئناف العلاقات السياسية والدبلوماسية.

يذكر ان طهران والرياض الآن في مرحلة العمل الإداري والفني لإعادة فتح سفاراتهما وقنصلياتهما في الدولة المقابلة، ومن المتوقع أن تبدأ السفارتان أنشطتهما رسميًا في الأسابيع المقبلة.

واستضافت بكين الاجتماع الأول بين أمير عبد اللهيان بن فرحان في أبريل الماضي.

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