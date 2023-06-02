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٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٧:٢١ م

على هامش قمة البريكس؛

أميرعبداللهيان وبن فرحان يناقشان العلاقات الثنائية

أميرعبداللهيان وبن فرحان يناقشان العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين اميرعبداللهيان، بنظيره السعودي، فيصل بن فرحان على هامش قمة البريكس في جنوب افريقيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية بلادنا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية وناقشا الجانبان العلاقات الثنائية في كيب تاون بجنوب افريقيا، مساء الجمعة.

وهذا هو الاجتماع الرسمي الثاني لوزيري خارجية البلدين في الأشهر الثلاثة الماضية بعد اتفاق طهران والرياض على استئناف العلاقات السياسية والدبلوماسية.

يذكر ان طهران والرياض الآن في مرحلة العمل الإداري والفني لإعادة فتح سفاراتهما وقنصلياتهما في الدولة المقابلة، ومن المتوقع أن تبدأ السفارتان أنشطتهما رسميًا في الأسابيع المقبلة.

واستضافت بكين الاجتماع الأول بين أمير عبد اللهيان بن فرحان في أبريل الماضي.

/انتهى/

رمز الخبر 1933772

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